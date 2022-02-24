بالاضافة للجرعة المعززة يجب عليك أخذ هذه الجرعة

المستقلة /- بعد عامين ونصف وقرابة الثلاثة على جائحة كورونا ومتحوراتها ورغم ظهور اللقاح الا أن العديد من الدول تسجل اعلى مستويات اصابة منذ ظهور الجائحة عام 2020 .

حيث يحاول العالم التكيف مع فيروس كورونا في ظل وجود لقاحات فعالة، كشفت دراسة صينية أخبارا محبطة عن لقاح سينوفارم.

وقالت إن الأجسام المضادة الناتجة عن تلقي جرعة ثالثة من التطعيم الصيني المضاد لكورونا تنخفض بشدة بعد ستة أشهر، كما أن جرعة رابعة من اللقاح لا توفر حماية كافية من المتحور أوميكرون.

كما ذكرت الدراسة التي نشرها موقع ميدركسيف الإلكتروني قبل أن تخضع لمراجعة النظراء، أن استخدام لقاحات خاملة مثل سينوفارم كجرعة تنشيطية رابعة قد لا يكون مثاليا لزيادة استجابة الأجسام المضادة في مواجهة أوميكرون.

كذلك، تقوم فكرة اللقاحات الخاملة على تعطيل عمل الفيروس عادة باستخدام الحرارة أو المواد الكيميائية ونتيجة لذلك يفقد الفيروس قدرته على التكاثر ولكن يبقى سليما حتى يتمكن الجهاز المناعي من التعرف عليه.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في مستشفى تابع لجامعة صن ياتسين، أن مستوى فاعلية الأجسام المضادة في مقاومة المرض انخفض 53% في مواجهة أوميكرون في غضون 26 أسبوعا بعد الجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم مقارنة مع المستويات المسجلة خلال الجرعة الثالثة.