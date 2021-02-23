بالارقام .. نسبة البطالة في المحافظات الأردنية

المستقلة /- تصدرت محافظة الطفيلة جنوبي الأردن قائمة المحافظات الأردنية باعلى نسبة بطالة في عام 2020 ببلوغها 28.50%.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “خبرني” جاءت محافظة معان في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 28.20%. والبلقاء ثالثا بنسبة 28.50.

وبلغت نسبة البطالة في العاصمة عمان 26.00% فيما عجلون كانت النسبة بها 25.10% .

وحلت العقبة في المرتبة السادسة بنسبة 23.80% تليها جرش 22.70% وإربد 21.80%.

وأظهرت الوثيقة نسبة 21.20% في الزرقاء و 20.50 في المفرق بالتساوي مع محافظة مأدبا فيما كانت النسبة في الكرك 18.40.