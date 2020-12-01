بالأسعار والمواصفات .. السيارة شيري تيجو 2021 في السوق العراقي

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المستقلة /- استطاعت شركة المحركات الصينية شيري ، ان تثبت جدارتها داخل السوق العراقي للسيارات ، لما تقدمه من إصدارات تناسب شريحة كبيرة من العملاء ، ولعل من أبرز ما قدمته الشركة هي السيارة شيري تيجو 3 ، والتي تحتل مكانة قوية داخل قائمة السباق التنافسي بين كبار صانعي السيارات.

و تعتمد شيري تيجو 3 2021 على منظومة الجر الأمامي ، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات ، بسعة 1600 سي سي ،يستطيع ان ينتج طاقة قدرها 126 حصان ، و بعزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر ، وذلك عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كم.

و تمتعت السيارة بالعديد من وسائل الامن والسلامة والتي تشمل ، نظام الوسائد الهوائية AIR BAGS ، ونظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق ، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل .

و اعتمد التصميم الخارجي على شبكات من ثلاثة مقاطع عرضية تتخذ مظهر خلية النحل ، والتي تتوسط أسفل غطاء المحرك و الاكصدام الامامي ، كما حصلت على مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LED ، و عجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة يوسطها جنوط معدنية بتصميم مميز ، بالإضافة الى مصابيح ضباب دائرية ومرايات كهربائية مزودة بشرائط ضوئية.

و تمتعت المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من وسائل الرفاهية والتي تتمثل في ، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة ، و مشغل أسطوانات DVD ، وعدد 4 مكبرات صوتية و بلوتوث ومخرج USB ، بالإضافة إلى مقود حركة مدعوم بالعديد من وسائل التحكم ، و فتحة سقف كهربائية ، ومستشعرات ركن مزودة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 2021 نحو 15263.67$ .

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