باكستان ترغب بالاستثمار وتطوير الخدمات في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاة محمود قريشي ، التعاون والاستثمار مع حكومة كربلاء المحلية.

وقال قريشي على هامش لقائه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بحثنا مجال الاستثمار،  وتطوير الخدمات في المحافظة

واضاف كما “بحثنا آلية دخول الزائرين الباكستانيين الراغبين زيارة العتبات المقدسة في  المحافظة بعد الركود الاقتصادي الذي شهده العالم بعد جائحة كورونا “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الجمعة ، على هامش لقاء وزير الخارجية الباكستاني ، إن “الأخير بحث سبل الاستثمار في المحافظة ، والتنسيق لدخول الزائرين الباكستانيين والالتزام بالإجراءات الصحية والفحوصات الطبية قبل الدخول الى البلد “.

وأوضح إن “دخول الزائرين يسهم بتشغيل شريحة كبيرة من أبناء المحافظة ، ويؤثر إيجابا على رفع المستوى الاقتصادي لهم ” .

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