بافل طالباني: اتخذنا قرارا لوقف وانهاء الشمولية والتفرد بالسلطة في الاقليم

المستقلة/- أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أن الاتحاد اتخذ قرارا بإنهاء و وقف الشمولية والتفرد بالسلطة واحتكار القرارات في إقليم كردستان ، مشددا على أن الاتحاد الوطني لن يقبل باستمرار هذه الاوضاع وسياسات التمييزمن الآن فصاعدا.

وقال طالباني في اجتماع مع عدد من أعضاء وكوادر التنظيمات الحزبية للاتحاد الوطني في السليمانية، إن الاتحاد الوطني متمسك بالنهج والسياسات الحكيمة التي رسمها الرئيس جلال طالباني والمتمثلة بالانفتاح وشدة الورد والتفاوض مع الآخرين لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للخلافات والمشكلات ، لكن للأسف لم يؤخذ هذه بنظر الإعتبار.

واضاف لقد نفد صبرنا الجميل تجاه سياسات التمييز وإحتكار القرارات لإدارة إقليم كردستان، مؤكدا ضررة تصحيح المسارالخاطيء في الإدارة والحكم لتكون الحكومة حكومة جميع الأطراف والمواطنين دون التمييز حسب وصفه.

كما اشار بافل طالباني إلى أن الاتحاد الوطني سيجعل بغداد خندقا للدفاع عن النضال الديمقراطي وحقوق شعب إقليم كردستان.

جديربالاشارة إلى أن الخلافات القائمة بين الحزبين الرئيسيين “الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني” تفاقمت مؤخرا و وصلت حد القطيعة بين قيادات الحزبين بسبب جملة من الاسباب أبرزها يتعلق بقضية اغتيال هاوكار جاف الضابط الأمني بداية الشهر الماضي في أربيل والذي اتهم مجلس أمن إقليم كردستان شخصيات وضباطا في صفوف الاتحاد الوطني بالوقوف وراء العملية لكن الاتحاد الوطني رفض تلك الاتهامات جملة وتفصيلا واصفا اياها بأفلام هندية.

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