باسم خشان : رئيس الوزراء القادم من المستقلين

المستقلة /- أعلن النائب المستقل باسم خشان، الأربعاء، موقفه من الانقسامات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أنه “لن يكون صفرا على الشمال”.

وقال خشان في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنّ “القناعة بأقل من الاستحقاق كنز بالنسبة لمن لا يعرفون قدر أنفسهم، وإن ما يستحقه المستقلون هو أن يقودوا الحكومة لا أن يحصلوا على فتات ما يتساقط من موائد التنافس والتحاصص خلف الابواب الموصدة”.

وأوضح “بعد اعلان نتائج الانتخابات مباشرة، أعلنت موقفي من تشكيل الحكومة القادمة في مقال نشرته على صفحتي الرسمية، وأكدت إن بإمكان النواب المستقلين أن يفرضوا على الفريقين إرادتهم، ليكون رئيس الوزراء القادم من المستقلين، لكن بشرط أن يدخلوا إلى مجلس النواب مجتمعين، لا أحاد منكسرين”.

وأضاف “ما زلت أرى إن بإمكاننا أن نفرض إرادتنا على كل الاحزاب لأننا نحن بيضة القبان التي ترجح كفة أحد الفريقين على الآخر، وأن بأيدينا لا بيد عمر ولا زيد، كل مفاتيح تشكيل الحكومة ما زال الانقسام المتكافئ بين الفريقين مستمرا وقائما”.

كما لفت إلى أن “الحظ دين قصير الأجل، وفرصة النواب المستقلين لأن يخرجوا البلد من دائرة التحاصص القديم والفشل قد تضيع بسبب خطأ في الحساب وتصفير الذات بدعوى الحياد، وأنا لن أقبل بأدنى من أن يكون رئيس الحكومة مستقل يرضى به الشعب، ويشكل الحكومة على غير أسس التحاصص القديم، ولن أقبل أن أكون جزءا من تمرير اتفاقات لا يعرف عنها الشعب شيئا، وسأبقى متمسكا بموقفي المعلن، فإما أن يقود الحكومة مستقل نرشحه نحن المستقلون، أو أكون في المعارضة فردا أو ضمن جماعة، وما كنت ولن أكون صفرا على شمال أية قضية”.