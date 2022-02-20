باسم خشان: أغلب الأحزاب دعمت رفع سعر صرف الدولار

المستقلة/- علق النائب باسم خشان، الأحد، بشأن مساعي تغير سعر صرف الدولار، ودور الأحزاب بهذا الصدد.

وقال خشان في تدوينة تابعة المستقلة ، إن “أغلب الأحزاب السياسية دعمت رفع سعر صرف الدولار، ومرت الموازنة التي أقر فيها سعر الصرف الرسمي الحالي بموافقة أغلب الكتل السياسية، وتم رفع سعر الصرف دون أن تتخذ الحكومة أية إجراءات لتعويض الخسائر الهائلة في رواتب الموظفين والعاملين وفقراء الناس”.

 

وأضاف، “لا بأس في أن تغيّر الأحزاب موقفها من رفع سعر صرف الدولار، لكن يجب أن تعبر هذه الأحزاب عن هذا التغيير بالوسائل الدستورية الديمقراطية الصحيحة”.

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