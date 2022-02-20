باسم خشان: أغلب الأحزاب دعمت رفع سعر صرف الدولار
المستقلة/- منعت شركات التكنولوجيا العملاقة تويتر وجوجل إعلانات عدد خاص من المجلة الطبية Health Affairs التي ركزت على العنصرية والصحة، حسبما زعمت الشركتان، ويتضمن العدد الأخير من المجلة التي تمت مراجعتها من قبل النظراء، والذي صدر الأسبوع الماضي، مقالات عن الصحة الجنسية والإنجابية للنساء السود في الجنوب، والتحيز العنصري في السجلات الصحية الإلكترونية، واللقاءات الصحية والشرطة، وعدم المساواة في استخدام وكالات الصحة المنزلية ، وفقا لما ذكرته صحيفة The Verge التقنية.
التعليقات مغلقة.