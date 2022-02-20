باسم خشان: أغلب الأحزاب دعمت رفع سعر صرف الدولار

المستقلة/- منعت شركات التكنولوجيا العملاقة تويتر وجوجل إعلانات عدد خاص من المجلة الطبية Health Affairs التي ركزت على العنصرية والصحة، حسبما زعمت الشركتان، ويتضمن العدد الأخير من المجلة التي تمت مراجعتها من قبل النظراء، والذي صدر الأسبوع الماضي، مقالات عن الصحة الجنسية والإنجابية للنساء السود في الجنوب، والتحيز العنصري في السجلات الصحية الإلكترونية، واللقاءات الصحية والشرطة، وعدم المساواة في استخدام وكالات الصحة المنزلية ، وفقا لما ذكرته صحيفة The Verge التقنية.

ونقلت الصحيفة عن باتي سويت، مديرة الإستراتيجية الرقمية في الشئون الصحية، قولها إنها تأمل في استخدام الإعلانات لجذب جمهور جديد إلى العدد الخاص، ومع ذلك، فقد منعته المنصات، وقال التقرير إنه إلى جانب الإعلانات، تم تعليق حساب إعلانات جوجل الخاص بالمجلة.
وأكدت المجلة أن استخدام كلمة “عنصرية” كان الدافع وراء الرفض، وفقًا لتويتر وجوجل، تم حظر الإعلانات بسبب سياسات المناصرة وCovid-19.
وقال التقرير إن هذا يسلط الضوء على كيف أن الأبحاث الصحية في بعض الأحيان لا تتناسب بدقة مع الفئات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا للإبلاغ عن المحتوى الذي يحتمل أن يكون إشكاليًا، ما يجعل من الصعب عليهم نشر معلومات موثوقة عند ظهور كلمات رئيسية معينة، ووفقًا لـ جوجل، فقد منعت إعلانات المجلة لأن الفيديو الذي كانت الإعلانات مخصصة لمناقشته Covid-19، حسبما قالت مديرة الاتصالات والشؤون العامة كريستا مولدون لصحيفة The Verge.
ويجب أن تتبع إعلانات المحتوى الذي يشير إلى Covid-19 سياسة الشركة “الأحداث الحساسة” ، والتي تحظر الإعلانات “التي من المحتمل أن تستفيد من حدث حساس أو تستغلها”، وفي بيان ، قال تويتر إنه تم حظر الإعلانات بموجب سياسة “القائمة على السبب” ، والتي تتطلب حصول المعلنين على شهادة قبل نشر الإعلانات التي “تثقيف و / أو زيادة الوعي و / أو تدعو الأشخاص إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالمشاركة المدنية ، النمو الاقتصادي أو الإشراف البيئي أو أسباب العدالة الاجتماعية “.
قال التقرير إن سياسة الإعلانات القائمة على التسبب في تويتر قد وُضعت موضع التنفيذ في نوفمبر 2019 كجزء من تنظيمها للإعلانات السياسية التي تهدف إلى الحماية من الفاعلين السيئين الذين يستخدمون المنصة ويغطي موضوعات من تغير المناخ إلى حقوق الحيوان.
وزعمت الشؤون الصحية أيضًا أنها تلقت إشعارًا بإعلان حذفه تويتر بموجب سياسة “المحتوى غير المناسب”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

انقطاع النفس النومي – الأعراض والأسباب

اخر الاخبار

خبير سياسي : التحالف الثلاثي الذي يضم حزب بارزاني مهدد بالانقسام

اخر الاخبار

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. والجمهور يعلق

اخر الاخبار

وسائل طبيعية فعالة لطرد البلغم.. لا تغفلها

اخر الاخبار

بعد غياب 20 سنة.. المطربة حنان تكشف سر خلعها الحجاب

اخر الاخبار

الاردن : أكثر من 2 مليون طالب وطالبة يلتحقون بالمدارس اليوم

اخر الاخبار

حظك اليوم – توقعات الأبراج 2022 الأحد

اخر الاخبار

حظك اليوم – توقعات الأبراج 2022 الأحد

اخر الاخبار

بسبب ترامب .. رونالدو يخسر 8 ملايين جنيه إسترليني

اخر الاخبار

5 أطعمة تطهر القولون وتحسن كفاءته

اخر الاخبار

تفاصيل القبض على “طبيب الكركمين”

اخر الاخبار

صحيفة اليوم السابع : لماذا يستهدفون الأردن؟ – فيديو

اخر الاخبار

وزيرة معروفة تطالب الرجال “بضرب زوجاتهم” وتثير الجدل

اخر الاخبار

زوجة ماكرون تعترف بمثليتها وتصدم العالم

اخر الاخبار

وفاة أكثر من 5.900 مليون شخص حول العالم بكورونا

اخر الاخبار

الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في الحسكة

اخر الاخبار

146 قتيلا بفيضانات البرازيل والبحث متواصل عن ناجين