باسلوب “ساحر”.. كوكاكولا تجوب شوارع بغداد لنشر السعادة في شهر رمضان

المستقلة/- أكدت شركة كوكاكولا التزامها بتعزيز قيم التغيير والمشاركة ونشر السعادة، عبر دعم دور الأيتام والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد، موضحة أن شهر رمضان المبارك يعد أفضل مناسبة لتطبيق هذه الأهداف.

وفي إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية في العراق، أسهمت الأنشطة التي نظمتها شركة كوكاكولا خلال شهر رمضان المبارك واستهدفت المجتمعات المحلية والعائلات في إضفاء طابع مميز على الشهر الفضيل، حيث جالت 5 عربات لنشر السعادة ضمن كرفان كوكاكولا الهادف لنشر السحر الحقيقي وتحقيق التغيير عبر العطاء والمشاركة و توزيع الهدايا للأهالي والزائرين في دريم سيتي مول، ومنطقتي المنصور، و الأعظمية.

وزار كرفان كوكاكولا دور أيتام لتقديم وجبات إفطار وألعاب للأيتام والعاملين في المراكز التي شملت دار زهور العلوية ،ودار هشام الذهبي للأيتام ” البيت الامن”، ودار براعم الصليخ ، ودار زهور الأعظمية في بغداد. كما تم توزيع آلاف من وجبات الإفطار خلال شهر رمضان من خلال الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة.

وعقدت كوكاكولا شراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM ) في العراق لدعم منظمة تجمع المعوقين في العراق (( IADO وتوزيع ما يعادل 3 طرود أغذية يومية على مدار الشهر للعائلات التي تضم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل عيد الفطر.

كما نظمت منظمة تجمع المعوقين في العراق موائد إفطار جماعية في مركزها في بغداد تضمنت جلسات نقاشية لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم من التعرف على أفضل الممارسات للحفاظ على سلامة صحتهم النفسية ومواجهة الوصمة الاجتماعية المرتبطة.

وتوجت كوكاكولا أنشطتها بتنظيم مأدبة إفطار في بغداد بحضور حوالي 1000 شخص في حديقة السندباد الشهيرة في قلب العاصمة في 29 نيسان/ أبريل، وشارك الحضور في كرفان السعادة وحصلوا على جوائز مميزة.

من جانبه أعرب مدير التسويق في شركة كوكاكولا لمنطقة الشرق الأوسط تارون سبهلوك عن سعادته قائلاً، إن خدمة مجتمعنا من خلال إحداث التغيير والمشاركة والعطاء تعد واحدة من أهم أهدافنا، مبينا أن شهر رمضان المبارك هو أفضل مناسبة لتعزيز هذه القيم، وكي نعكس روح الشهر الفضيل، حرصنا على تنظيم فعاليات تضم المجتمعات المحلية والعائلات والأطفال من ذوي الحاجة مع بعضهم البعض لترسيخ قيم المشاركة والعطاء ونشر السحر الحقيقي والسعادة، ومن هنا نشعر بالفخر بأننا استطعنا مع شركائنا في التعبئة كوكا كولا إجيجيك – العراق (شركة الواحة للمشروبات) أن نضفي طابع أكثر تميزاً على شهر رمضان من خلال أنشطة كرفان كوكاكولا بالإضافة إلى تنظيم واحد من أكثر موائد الإفطار تميزاً في بغداد”.

من جهته علق رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيورجي جيجوري قائلاً :” بالإضافة إلى السعادة التي تجلبها المناسبات المختلفة مثل الأعياد فإنها قد تشكل أيضاً عبئاً عاطفياً ومالياً على العائلات التي تضم أفراداً من ذوي الاحتياجات الخاصة. من هنا وفي ظل العمل المجتمعي في العراق لتحقيق الاستقرار في ظل الضغوطات التي تعاني منها البلاد، نفخر بالشراكة مع كوكاكولا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و منظمة تجمع المعوقين في العراق لدعم أفراد المجتمع الذين قد يعانون من التهميش وتعزيز الشمولية المجتمعية”.