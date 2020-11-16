باستخدام تقنية جديدة .. نفط ميسان تصل للمراحل الاخيرة في عمارة \18

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..أكدت شركة نفط ميسان بأنها مستمرة بعمليات حفر بئر عمارة\18 بالجهد الذاتي مستخدمة ولاول مرة الطين الكابح في حفر التجويف الثاني

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، ان عمليات الحفر تقع ضمن خطة الحفر التي تنفذ بالجهد الوطني وبعد انجاز حفر البئر نور / ١٨ بنسبة ١٠٠ % وحسب الخطط المعمول بها والتي من شأنها تطوير الإنتاج النفطي ،

وأشارت الى ان قسم هندسة الحفر التابع لهيأة الحقول وبالتعاون مع شركة الحفر العراقية باشر بتنفيذ اعمال حفر البئر عمارة / ١٨ في حقل العمارة النفطي ، منذ منتصف شهر اب الماضي .

وأوضحت الشركة” ان عمليات الحفر جرت وفق البرنامج المقترح من قبل هيأة الحقول في الشركة ، باستخدام الطين الكابح لاول مرة في أعمال حفر التجويف الثاني للبئر وتم تجاوز كافة العقبات المتعلقة بصيانة وتعديل مواصفات الطين خلال عملية الحفر ..

ولفتت الى ” ان عمليات الحفر وصلت الى العمق ( ١٨٢١ ) م وهو العمق النهائي للتجويف الثالث ذو الضغوط العالية باستخدام الطين المشبع وتمت عملية تبطين البئر وتسميته بنجاح .

وأوضحت الشركة في البيان ” أن الكوادر الهندسية والفنية باشرت بحفر التجويف الإنتاجي والاخير للوصول الى الطبقة المنتجة في مكمن المشرف والخصيب ..