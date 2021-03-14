باستثمارات 981 مليون دولار..مصر تبحث عن الغاز الطبيعي في 18 بئر

المستقلة/-تستهدف مصر إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي ونحو 100 ألف برميل متكثفات يومياً خلال العام المالي 2021/ 2022، وذلك ضمن خطة البحث والاستكشاف التي أعلنت عنها وزارة البترول المصرية اليوم، وتتضمن الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالي استثمارات حوالي 378 مليون دولار تقريباً.

وتم الانتهاء من توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 981 مليون دولار لحفر 18 بئراً استكشافية، كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين ناجحين، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم2، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالي 3 آبار بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج