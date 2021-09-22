باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

المستقلة /- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار النادي الباريسي في بيان على موقعه الرسمي، إلى إصابة ميسي بكدمة في الركبة اليسرى، وفقا لما أظهرته أشعة الرنين المغناطيسي.

وسيصدر النادي الفرنسي بيانا جديدا بشأن حالة اللاعب الأرجنتيني في غضون 48 ساعة.

وأضاف البيان أيضا أن لاعب الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، يواصل الركض في إطار تعافيه من الإصابة.

أما المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، والمهاجم الشاب إسماعيل الغربي، يؤديان برنامجا منفردا للتعافي من إصابتهما العضلية.

وكان ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أحرج مدربه ماوريسيو بوكيتينو في مواجهة أولمبيك ليون، الأحد الماضي، في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، عندما قرر بوكيتينو في الدقيقة 75، إشراك اللاعب المغربي أشرف حكيمي بدلا من ميسي.

وبعد خروج “ليو” من أرض الملعب توجه بوكيتينو لمصافحته، إلا أن النجم الأرجنتيني رفض مد يده، وتحدث ببعض الكلمات معبرا عن اعتراضه على استبداله فيما يبدو.

وخرج ميسي من الملعب والنتيجة تشير للتعادل (1-1)، حيث تقدم لوكاس باكيتا للضيوف في الدقيقة 54، وتعادل نيمار جونيور من ركلة جزاء، في الدقيقة 66.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المنصرم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق برشلونة.

واقتنص إيكاردي الفوز في الوقت القاتل بضربة رأس بعد عرضية من مبابي، ليواصل العملاق الباريسي سلسلة انتصاراته للجولة السادسة على التوالي.

ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 18 نقطة محققا العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد ليون عند 8 نقاط في المركز التاسع.