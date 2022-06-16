باريس سان جيرمان سيفتح مجددا ملف صفقة ديمبلي بكل قوة

المستقلة/- يلمع عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة في أعين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن بي إس جي سيفتح مجددا ملف صفقة ديمبلي بكل قوة.

وأشارت إلى أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي لم يبحث بعد هذا الملف، إلا أن عثمان ديمبلي يبقى أولوية لمسؤولي النادي الفرنسي.

وختمت بأنه مع التغيرات الجذرية في قائمة الفريق الباريسي للموسم الجديد، فإن التعاقد مع عثمان ديمبلي في صفقة انتقال حر، يبقى صفقة مغرية لصانعي القرار داخل بي إس جي.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو/حزيران الجاري، وتعلقت مفاوضات التجديد بين الطرفين أكثر من مرة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قريبا.. الإمارات تهبط على سطح القمر

اخبار العراق

تشغيل مصفى كربلاء النفطي في السنة المقبلة

اخر الاخبار

باريس سان جيرمان سيفتح مجددا ملف صفقة ديمبلي بكل قوة

اخبار العراق

تقرير : تشكيل حكومة يرأسها المستقلون سيعني تنفيذ جزء من خطة مقتدى الصدر

اخبار العراق

بحضور الكاظمي.. الاطار التنسيقي يعقد اجتماع في منزل فالح الفياض

اخر الاخبار

طرح أكبر مشروع تأريخي عن كردستان في مكتبات طهران

اخبار العراق

تنفيذ (40)مذكرة اعتقال وضبط اسلحة في ميسان خلال ال 24 ساعة الماضية

اخبار العراق

تنفيذ (40)مذكرة اعتقال وضبط اسلحة في ميسان خلال ال 24 ساعة الماضية

اخر الاخبار

الوضع الخاص  بين أرمن قره باغ والآذريين في زنغازور الغربية

اخبار العراق

وزير الداخلية  يوجه بالتحقيق في وفاة مواطن من اهالي ذي قار بمحافظة النجف

اخر الاخبار

153 عاماً صحافياً مع العصرنة الفضائيَّة

اخبار العراق

إحالة 48 مشروعاً استثمارياً للتنفيذ في ميسان منذ مطلع العام الجاري

اخبار العراق

شرطة كربلاء تعتقل 11 مطلوبا من المحافظات بوثائق غير اصولية 

اخبار العراق

كربلاء الاولى على محافظات العراق بيئيا

اخبار مصر

مصر تطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات

اخبار العراق

رئيس البرلمان يقدم شكوى ضد فضائية على خلفية طرح مقدم برامج فيها سؤالا لضيفه

اخر الاخبار

في الذكرى ال 153 للصحافة العراقية