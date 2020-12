بارزاني يهنئ الشعب الكردستاني بمناسبة عيد العلم

المستقلة /سرى جياد/ هنأ رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الشعب الكردستاني بمناسبة عيد العلم.

وقال بارزاني في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “عيد علم كردستان سعيد،

هذا العلم المقدس الذي سفك من أجله الكثير من الدماء،

سيبقى إلى الأبد مصدر فخر لكل شعب كردستان.”

Happy Kurdistan Flag Day. This hallowed flag for which so much blood has been shed shall eternally remain a source of pride to all the people of Kurdistan. pic.twitter.com/zxSxICRMHk

