بارزاني يهنئ الشعب الكردستاني بمناسبة عيد العلم

المستقلة /سرى جياد/ هنأ رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الشعب الكردستاني بمناسبة عيد العلم.

وقال بارزاني في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “عيد علم كردستان سعيد،

هذا العلم المقدس الذي سفك من أجله الكثير من الدماء،

سيبقى إلى الأبد مصدر فخر لكل شعب كردستان.”