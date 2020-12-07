بارزاني يحذر مواطني كوردستان: البعض يحاول استخدام قوت الناس

المستقلة /… أكد رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقليم خارجة عن ارادة ورغبة حكومته، محذراً المواطنين من محاولات البعض استخدام قوت الناس لمصالحه الشخصية.

وقال بارزاني في بيان له وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، إن حكومة كوردستان تبذل جميع مساعيها وامكانياتها لاجتياز الاوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الاقليم والعراق والعالم، مشيرا إلى أنها تواصل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية للحصول على الحقوق والمستحقات المالية الخاصة بالإقليم التي لم ترسلها لحد الان للأسف على الرغم من ان حكومة الاقليم ابدت المرونة الكاملة من اجل الوصول لاتفاق في اطار الدستور.

وأعرب بارزاني عن اسفه، بأن البعض يريد أن يوظفوا قوت الناس لمصالحهم الشخصية وبحجة الدفاع عن حقوق ومطالب شعب كوردستان ويحاولون التخريب والاحراق وخلق الفوضى، مطالباً المواطنين بألا يقعوا تحت تأثير المساعي واهداف التخريبيين الذين يستهدفون تعقيد وتخريب الاستقرار في الاقليم.

وطالب بارزاني الاطراف السياسية في الاقليم، بأن تكون متعاونة لاجتياز هذا الوضع الصعب وحماية السلم وكيان اقليم كوردستان الذي يعد واجب الجميع، مشيراً إلى أن حكومة اقليم كوردستان من دون شك تشعر بالحمل الثقيل وصعوبة حياة المواطنين وتعبر عن شكرها لصمودهم وتعد التظاهر السلمي والحضاري حقاً مشروعاً للناس في اطار القانون.

وأضاف أن مساعي التخريب تختلف عن المطالب المشروعة للناس، لذلك فأن الدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة الاقليم مسؤولة عن حماية حياة المواطنين بمن فيهم المتظاهرين.

وشدد بارزاني على منع خلق الاضطراب والفوضى واللجوء إلى العنف وتخريب الاماكن العامة والخاصة والمقرات، مؤكداَ على تقديم المخالفين إلى القانون.

ولفت رئيس حكومة كردستان إلى أن هذا الوضع الصعب خارج عن ارادة ورغبة حكومة كوردستان، لذلك أطالب المواطنين بألا يقعوا تحت تأثيرات المساعي والرسائل التخريبية التي تهدف لتعقيد وتخريب الاستقرار في الاقليم، لافتاً إلى أنه يتوجب على الاطراف السياسية في كوردستان بأن تكون متعاونة ومتعاضدة من اجل اجتياز هذا الوضع الصعب وحماية سلم وكيان الاقليم الذي يعد واجب الجميع.

ودخلت الأجهزة الأمنية في محافظة السليمانية اليوم الاثنين، حالة الانذار وانتشرت بكثافة في مركز المحافظة مع تفاقم أعمال العنف خلال احتجاجات على تأخر صرف الرواتب.

وتتواصل الاحتجاجات في عدة مناطق بمحافظة السليمانية، رغم إعلان حكومة الإقليم صرف الرواتب بدءا من الخميس المنصرم.( النهاية)