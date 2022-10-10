بارزاني يبحث مع وفد من إدارة الدولة اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

المستقلة/- بحث رئيس حزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني مع وفد “إدارة الدولة” اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

واستقبل مسعود بارزاني اليوم الاثنين وفدا من ائتلاف “إدارة الدولة” يضم كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس خنجر ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض إضافة الى النائب محمد شياع السوداني المرشح لقيادة الحكومة المقبلة.

و بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمسعود بارزاني ، فإن “الاجتماع بحث الوضع السياسي في العراق وعملية التفاوض لعقد الدورة البرلمانية المقبلة وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية. ”

وأشار البيان الى الاتفاق على دراسة هذه القضايا والتوصل إلى حلول لها قبل عقد الجلسة المعنية.

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