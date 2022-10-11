بارزاني يبحث مع السفير الفرنسي الوضع السياسي في العراق

المستقلة/- سجاد شنكالي/..بحث رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه، الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في العراق.

وقال بارزاني في بيان اليوم الثلاثاء: “استقبلنا اليوم السفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفالييه بحضور اوليفييه القنصل العام الفرنسي في اقليم كوردستان “.

وأضاف البيان “بحثنا اثناء الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا ، كما بحثنا آخر التطورات السياسية في العراق والجهود المبذولة لإنهاء المأزق السياسي وتشكيل حكومة جديدة”.

وأشار الى بارزاني أكد “أهمية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة القضايا على أساس الحوار والتفاهم المتبادل”

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