بارزاني يبحث مع السفير البريطاني تشكيل الحكومة الجديد

المستقلة/-سجاد شنكالي/.. بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني في العراق مايك برايسن والقنصل البريطاني العام لدى أربيل ديفيد هنت آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وشدد الجانبان على أن خطوات تشكيل حكومة عراقية جديدة يجب أن تتماشى مع المصالح الانتخابية وتتطلب تنفيذ حزمة متفق عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية ، بحيث يمكن أن تكون الحزمة بمثابة خارطة طريق لتحديد السياسة العراقية. عملية ودفعها نحو الاستقرار.

 

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