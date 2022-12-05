نهرو الكسنزاني يلتقي بارزاني ويؤكد ضرورة تعزيز الوسطية والتعايش السلمي

المستقلة/- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مع رئيس الطريقة العلية القادرية في العالم الشيخ نهرو محمد الكسنزاني، الوضع في كوردستان، وآخر المستجدات في العراق والمنطقة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

و اكد الشيخ نهرو ضرورة التباحث والتشاور حول الدور الذي يقوم به التصوف الإسلامي في نشر الفكر الصحيح والتصدي للأفكار المتشددة،

وفي ختام اللقاء دعا الكسنزاني الى تكثيف جهود من أجل تقوية روح الوئام والاخوة بين جميع أطياف المجتمع والدفاع عن القيم الدينية والتعايش السلمي في البيت الكوردي بصورة خاصة والبيت العراقي بصورة عامة.

يذكر أن الشيخ نهرو الكسنزاني بدأ بقيادة حراك سياسي جديد منفتح على جميع الاطراف والمكونات في العراق من اجل قيادة “المكون السني” في الانتخابات المقبلة، بشكل يجعله فاعلا حقيقيا في العملية السياسية بالعراق.