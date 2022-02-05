بارزاني والصدر يؤكدان تماسك التحالف للمضي بتشكيل حكومة اغلبية وطنية

المستقلة/- أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، تماسك التحالف بين الجانبين لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال بيان عن مكتب بارزاني أن  الصدر أجرى اتصالا هاتفيا مع بارزاني مؤكدا أن “التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه ابناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية”.

ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات قليلة من إعلان الكتلة الصدرية تعليق مباحثاتها لتشكيل الحكومة المقبلة ومقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل، حيث أثيرت تكهنات عدة بشأن هذا الموضوع ولاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ويتواصل الخلاف بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية، حيث قدم الأول هوشيار زيباري مرشحا عنه، فيما اعلن الثاني ترشيح برهم صالح.

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