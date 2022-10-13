بارزاني: نجحنا في عدم فرض شخص خارج ارادة كوردستان

المستقلة/- قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ان الإقليم نجح في عدم فرض أي شخص خارج إرادة الشعب الكوردستاني ليصبح رئيسا لجمهورية العراق.

وأوضح بارزاني في بيان أصدره فيما يتعلق بالعملية السياسية وإنتخاب رئيس الجمهورية ” منذ إعلان نتائج الإنتخابات في تشرين الاول ( اكتوبر ) من العام الماضي وقد جرت محاولات عدّة لمصادرة إرادة وحقوق الشعب الكوردستاني ، وفرض شخص خارج إجماع الكوردستانيين وإرادتهم ، الإ أن تلك المساعي باءت بالفشل ولم يُسمح بتجاهل تلك الإرادة الصلبة ، لأن الأهم بالنسبة لنا هو المبدأ ، فالمبدأ أهم من المناصب والمراتب” .

وأضاف “أخيراً نجح مبدأ عدم فرض أي شخص خارج إرادة الشعب الكوردستاني ليصبح رئيساً لجمهورية العراق”.

واعرب بارزاني عن الأمل “أن تخدم الخطوات القادمة في العملية السياسية مصالح جمهورية العراق الاتحادي الفدرالي وإقليم كوردستان ، وأن يسود العملية السياسية مناخٌ سياسي جديدٌ يضع حداً للمعوقات والأزمات الماضية “.