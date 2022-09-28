بارزاني : القصف الإيراني جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار

المستقلة/- وصف زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني القصف الإيراني بأنه جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار.

وقال بيان صادر عن مكتب بارزاني، اليوم “اذ ندين هذه الاعتداءات والقصف المستمر على ارض الاقليم حيث تسببت بمقتل اناس ابرياء مدنيين من ونساء وأطفال ، نؤكد بان ماحصل هو جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار والصداقة والسيادة ولا مبرر لها وتتعارض مع مصالح إقليم كوردستان واستقراره”.

كما أكد “أن الاعتداءات والهجمات الصاروخية المستمرة لن تحل المشاكل ولايمكن اللجوء لهذه التصرفات التي لا تنتج سوى الجريمة وحالة من عدم الاستقرار”.

ودعا البيان إلى ايقاف فوري لهذه الهجمات والتفجيرات و”عدم استغلال ارض إقليم كوردستان كساحة لتصفية الحسابات المشاكل والصراعات الداخلية للدول المجاورة”.

وكانت القوات الإيرانية قد قصفت مناطق من إقليم كوردستان اليوم، بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، مستهدفة مناطق تواجد المعارضة الإيرانية في الإقليم، سقط بعضها في محيط احدى المدارس.