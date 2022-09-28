بارزاني : القصف الإيراني جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار

طلبة احدى المدارس يختبئون من القصف

المستقلة/- وصف زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني القصف الإيراني بأنه جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار.

وقال بيان صادر عن مكتب بارزاني، اليوم “اذ ندين هذه الاعتداءات والقصف المستمر على ارض الاقليم حيث تسببت بمقتل اناس ابرياء مدنيين من ونساء وأطفال ، نؤكد بان ماحصل هو جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار والصداقة والسيادة ولا مبرر لها وتتعارض مع مصالح إقليم كوردستان واستقراره”.

كما أكد “أن الاعتداءات  والهجمات الصاروخية المستمرة لن تحل المشاكل ولايمكن اللجوء لهذه التصرفات التي لا تنتج سوى الجريمة وحالة من عدم الاستقرار”.

ودعا البيان إلى ايقاف فوري لهذه الهجمات والتفجيرات و”عدم استغلال ارض إقليم كوردستان كساحة لتصفية الحسابات المشاكل والصراعات الداخلية للدول المجاورة”.

وكانت القوات الإيرانية قد قصفت مناطق من إقليم كوردستان اليوم، بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، مستهدفة مناطق تواجد المعارضة الإيرانية في الإقليم، سقط بعضها في محيط احدى المدارس.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الديمقراطي الكوردستاني : تصدير الازمات الداخلية هروب للأمام و لا يحل اي مشكلة

اخبار العراق

الإعلام الأمني: اصابة 133 شخصا بسبب الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الامنية

اخبار العراق

الاعلام الامني: قصف الخضراء يتسبب بإصابة 7 من القوات الامنية

اخبار العراق

مقتل تسعة اشخاص واصابة 32 آخرين بسبب القصف الايراني

اخبار العراق

انتخاب محسن المندلاوي نائباً اول لرئيس مجلس النواب

اخبار العراق

اصابة صحفي بجروح بليغة بسبب القصف الايراني في كركوك

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الديمقراطي الكوردستاني : تصدير الازمات الداخلية هروب للأمام و لا يحل اي مشكلة

اخبار العراق

الاعلام الامني: قصف الخضراء يتسبب بإصابة 7 من القوات الامنية

اخبار العراق

انتخاب محسن المندلاوي نائباً اول لرئيس مجلس النواب

اخبار العراق

بارزاني : القصف الإيراني جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار

اخبار العراق

اصابة صحفي بجروح بليغة بسبب القصف الايراني في كركوك

اخر الاخبار

الإمارات توقع وثيقة اتفاقية شراكة شاملة مع اليابان

اخر الاخبار

الاتحاد الأوربي يشكك بوجود تخريب في “نورد ستريم” وتسرب الغاز

اخر الاخبار

الاتحاد الأوربي يشكك بوجود تخريب في “نورد ستريم” وتسرب الغاز

اقتصادية

جامعة الدول العربية تعقد مؤتمر ” الأخضر حياة”

اخر الاخبار

“غوغل” تتوقع طرفي نهائي كأس العالم 2022

اخبار العراق

كربلاء بحاجة إلى 120 مليار لتغليف المبازل وتحويلها الى طرق

اخبار العراق

مجلس النواب يبقي الحلبوسي رئيسا للمجلس ورفض استقالته

اخبار العراق

أب في ميسان يستنجد بالشرطة ضد أبنائه بعد تهديده بالقتل !

اخبار العراق

مؤتمر القمة الثقافي العربي يعود للانعقاد في ميسان

اخر الاخبار

المناخ والسياسة والعودة إلى المقاعد الخلفية!

الاخبار

لأول مرة في تاريخ.. مركبة فضائية تصطدم بكويكب عملاق خارج الأرض

اخر الاخبار

5 طرق لبشرة مشرقة واكثر حيوية