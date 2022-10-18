باحث يؤكد.. قرار الصدر الاستقالة من البرلمان كان خطأً استراتيجياً كبيراً

المستقلة /- طرح حارث حسن الباحث العراقي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط والمقيم في أميركا، تحليلاً بشان موقع التيار الصدري وزعيمه في الخارطة السياسية والحكومية الحالية، فيما أشار إلى أن قرار الانسحاب من البرلمان استند الى تقديرين “ثبت عدم صحتهما” وأن زعيم التيار منشغل الآن بأمر داخلي للتيار ويراهن على فضل حكومة الإطار.

وقال حسن في مقال تحليلي لـ (EPC) تابعته المستقلة، إن “قرار الاستقالة من البرلمان كان خطأً استراتيجياً كبيراً وفق كثير من المراقبين، خصوصاً أن هناك معلومات تشير إلى أنه “استند على تقديرين ثبت عدم صحتهما، الأول أنّ حلفاءه الكرد والسنة سيحذون حذوه وبالتالي يسحبون الشرعية عن البرلمان، والثاني أنّ قوى الإطار التنسيقي ستتردد في ملء مقاعد نوابه الفارغة”.

وأضاف حسن أن “محصلة قرار الصدر كان تزايداً كبيراً في عدد مقاعد الإطار التنسيقي ليصبح الكتلة البرلمانية المهيمنة بلا منازع، وفتح الطريق أمام القوى الكردية والسنية التي تركز بشكل أساسي على حصصها من صفقة المحاصصة على التقارب من الإطار التنسيقي من أجل إنتاج صفقة جديدة”.

وذكر أيضا أن “ما زاد من الخسارة الصدرية الطريقة التي انتهت إليها محاولة الصدريين اقتحام المباني الحكومية بالمنطقة الخضراء والمناوشات المسلحة مع الفصائل المسلحة الموجودة هناك، والتي أظهرتهم بمظهر الخارج عن القانون من جهة، وتسببت لهم بانكسار معنوي مع تخلي زعيم التيار عن مسؤوليته فيما حدث صباح اليوم التالي”.

ورجح حسن أن “يكون الصدر مُنشغلاً حالياً بالتعامل مع إشكالية السلطة الدينية في تياره بعد اعتزال الحائري، وقد يراهن على الوقت وعلى إخفاق حكومة السوداني للعودة إلى المشهد بعد الانتخابات المقبلة، لكن خصومه قد يستفيدون مما حصل لتقوية قبضتهم على مؤسسات الدولة وتغذية الانشقاقات داخل تياره وإضعافه أكثر”، وفق ما جاء في المقال التحليلي.