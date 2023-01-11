باحث عراقي يحذر من خطورة التوسع في التوظيف العام

د.منقذ داغر

المستقلة/- حذر رئيس المجموعة المستقلة للبحوث ومدير الشرق الاوسط في كالوب الدولية للأبحاث الباحث العراقي منقذ داغر من عملية التوسع الكبير في الوظائف العامة وما ستخلفه من آثار على الاقتصاد العراقي.

وقال داغر في تغريدة على حسابه في موقع تويتر ” السياسة الشعبوية للتوسع في التوظيف العام والتي تستمر بها الحكومة الحالية مقتديةً بمن سبقوها من حكومات لن تؤدي الا الى مزيد من دمار إقتصادنا المتهالك”.

واضاف “لترضي آلاف العاطلين،تضحي حكوماتنا بمصالح ملايين العراقيين.أنه تدمير ممنهج تصر عليه حكوماتنا المتعاقبة متجاهلةً كل تحذيرات المختصين”.

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