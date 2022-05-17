باحث امني.. يمكن اختراق طرازي تسلا اس وتسلا واي وإدارة المحرك والانطلاق بها

المستقلة /- كشف أحد الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني عن إمكانية استغلال اللصوص للتكنولوجيا الحديثة لدخول بعض طرازات سيارة تسلا الكهربائية والانطلاق بها.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن سلطان قاسم خان، المستشار الأمني لمجموعة “إن سي سي غروب” للأمن ومقرها مانشستر، قوله إنه من الممكن اختراق طرازي “تسلا اس” و”تسلا واي”، ويمكن لأي لص أن يفتح السيارة ويقوم بإدارة المحرك والانطلاق بها.

وأوضح قاسم خان أنه يمكن من خلال إعادة توجيه الاتصالات بين الهاتف المحمول لمالك السيارة تسلا أو مفتاح الأمان (ريموت التحكم) والسيارة نفسها، أن يقوم أي دخيل بخداع نظام الدخول إلى السيارة ليعتقد النظام أن مالك السيارة موجود بالفعل بجانبها.

وأضاف خان أن هذه القرصنة ليست خاصة بسيارات تسلا فحسب، رغم أنه كشف عن الطريقة لوكالة “بلومبرغ” للأنباء على أحد طرازات سيارات تسلا.

وأشار إلى أن العملية تتم نتيجة التلاعب بنظام الدخول بدون مفتاح في تسلا، والذي يعتمد على ما يعرف ببروتوكول البلوتوث منخفض الطاقة.

ولا يوجد دليل على أن اللصوص استخدموا الاختراق للوصول بشكل غير صحيح إلى سيارات تسلا، كما أن شركة صناعة السيارات لم تستجب لطلب التعليق.

وقال مسؤول في تسلا إن “إن سي سي” قدمت تفاصيل النتائج التي توصلت إليها في مذكرة يوم الأحد.

وصرح خان بأنه كشف عن احتمالية شن هجوم على شركة Tesla وأن مسؤولي الشركة لم يعتبروا الأمر خطرا كبيرا، مشيرا إلى أنه ولإصلاح الثغرة ستحتاج شركة صناعة السيارات إلى تغيير أجهزتها وتغيير نظام الدخول بدون مفتاح.

وتأتي تصريحات الباحث هذه بعد أن كشف باحث أمني آخر يدعى ديفيد كولومبو، عن طريقة للسيطرة على بعض وظائف سيارات تسلا، مثل فتح وإغلاق الأبواب والتحكم في مستوى صوت الموسيقى.

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