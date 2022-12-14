باحث : الكسنزاني يقود حراكا واسعا لازاحة الحلبوسي من منصبه

المستقلة / متابعة /- قال الباحث بالشأن السياسي كمال الكبيسي ، ان هنالك حراكا واسعا وقويا ، بدأ في الايام الاخيرة يقوده السيد نهرو عبد الكريم الكسنزاني هدفه ازاحة محمد الحلبوسي من منصبه .

واكد الكبيسي في تغريدة له على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” ، انه ونتيجة لما افرزته المرحلة الماضية من تشظي الساحة السياسية للمكون السني في العراق، وانقسام الكتل على نفسها، بدأ في الأيام الاخيرة حراك واسع وقوي من قِبل نهرو الكسنزاني من أجل ازاحة الحلبوسي من منصبه.

وختم الكبيسي تغريدته بالقول : هل سيكرر الكسنزاني ما فعله في 2017 عندما ازاح صهيب الراوي؟