بابل تفتح ابوابها امام الزوار في العيد

المستقلة/- اعلن مفتش اثار وتراث بابل حسين فليح الشمري عن فتح ابواب مدينة بابل الأثرية امام الزوار والسواح طيلة ايام العيد المبارك..

وقال الشمري في تصريح نقله المكتب الإعلامي في هيئة الآثار والتراث: إن مدينة بابل الأثرية ستكون ابوابها مفتوحة امام الزوار والسواح العرب والأجانب للأطلاع على حضارة بابل التاريخية بعد ان تم تهيئتها من كافة الجوانب وتوفير عدد كبير من المرشدين والأدلاء السياحيين لغرض تقديم المعلومات عن المدينة وتأريخها ومعابدها ومسرحها الشهير والقصور وغيرها.

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