بابا الفاتيكان يلتقي زعيم الشيعة العراقي في مدينة النجف المقدسة

المستقلة/أمل نبيل/التقى البابا فرنسيس ، زعيم الروم الكاثوليك في العالم ، السبت في العراق مع آية الله العظمى علي السيستاني ، الشخصية الشيعية البارزة.

عُقدت الجلسة التاريخية بين البابا البالغ من العمر 84 عامًا والسيستاني في مدينة النجف المقدسة.

وقال السيستاني إن المسيحيين لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العراقيون الآخرون ويجب أن يعيشوا بسلام.

السيستاني من أهم الشخصيات في الإسلام الشيعي وله نفوذ كبير في العراق وخارجه.

يأمل المسيحيون العراقيون أن يساعد بيان السيستاني ورسالة فرنسيس للتعايش على تسهيل حياتهم في الدولة ذات الأغلبية المسلمة ، حيث يجدون أنفسهم يتعرضون لهجمات متكررة من أعضاء الميليشيات الشيعية.

وقال مسؤول ديني في النجف لوكالة أسوشيتيد برس إن اللقاء كان “زيارة خاصة لم يسبق لها مثيل في التاريخ ، ولن تضاهي أي زيارات سابقة”.

تأتي المواجهة بين الزعيمين الدينيين أيضًا على خلفية متوترة من احتمال إطلاق صواريخ على العراق من قبل الجماعات الإيرانية المارقة والوباء العالمي كوفيد-19.

بعد لقائه مع السيستاني ، حضر فرنسيس اجتماعًا بين الأديان في مدينة أور القديمة حيث ألقى مرة أخرى رسالته عن التعايش السلمي.

قال فرنسيس: “من هذا المكان الذي ولد فيه الإيمان ، من أرض أبينا إبراهيم ، دعونا نؤكد أن الله رحيم وأن أعظم ذنب هو تدنيس اسمه بكراهية إخوتنا وأخواتنا”.

يُعتقد أن أور هي مسقط رأس إبراهيم ، وتوقرها ثلاث ديانات – الإسلام واليهودية والمسيحية.

ويقيم البابا في وقت لاحق، قداسا في كاتدرائية مار يوسف الكلدانية ببغداد.

سيزور فرانسيس أيضًا الموصل وأربيل وقرقوش قبل مغادرة العراق.

وسيلقي البابا قداسا في الهواء الطلق في استاد اربيل بعد ظهر الاحد. بسبب قيود كوفيد-19 ، سيقتصر الحضور على 10000 شخص.

يعود الوجود المسيحي في العراق إلى القرون الأولى للدين ، ولكن لم يبق اليوم سوى بضع مئات الآلاف من المسيحيين.

هذه هي رحلة البابا الثالثة والثلاثين خارج إيطاليا والأولى في آخر 15 شهرًا بسبب وباء كورونا.

ومن المقرر أن يعود البابا إلى روما صباح الاثنين.