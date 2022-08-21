أمن الفقراء..رسالة للحكومات

عبدالله جعفر كوفلي

باحث اكاديمي

قد يكون مصطلحاً جديداً في الأدبيات الأمنية، على الرغم من وجوده في الممارسات اليومية ضمن سياقات العمل الامني منذ زمن بعيد.

الفقر آفة متفاقمة بين اغلب او جميع الشعوب تتعمق جذورها وتزداد تأثيرها اذا تم تركها على حاله دون محاولة البحث عن حله ومعالجته ولو بشكل نسبي.

قيل وكتب عن الفقر الكثير، لان الجزء الأغلب من الشعوب وخاصةً الشرق أوسطية هم الطبقة الكادحة والفقيرة او ذوات الدخل المحدود وتعتمد على البرامج الحكومية حتى تستفاد منه في تحسين معيشتهم.

الحكومات باختلاف أنواعها وتسمياتها تعمل من اجل تحسين حياة هذه الطبقة او الفئة لانها تدرك أهميتها وقوة تأثيرها في رفاهية المجتمعات باعتبارهم الطاقة الكامنة والأيدي العاملة.

ان ردة فعل الفقراء على حكومات بلادهم قوية وصادمة اذا ما أهملتهم ولم تقف عند مطالبهم، فكم من حكومة انتهت بصرخة هؤلاء، صحيح انها الفئة المسكينة ويقابلها الطبقة الثرية الغنية المستفيدة من الحكومات وتغض البصر عن مساوئها لأجل مصالحها ولكنهم الأقلية في المجتمعات.

( ان صواريخك لا قيمة لها اذا جاع الشعب العراقي) هذه العبارة وجهها رئيس العراق السابق لصهره وابن عمه( حسين كامل) عندما كان مسؤلاً عن التصنيع العسكري، هذا دليل على ما للفقراء من تاثير في الدولة وإذا جاع الشعب فحينها لا تنفع الترسانة العسكرية والصواريخ وأصوات البنادق وكثرة الأجهزة الامنية والاستخبارية، فإذا انتشر الجوع وساد الفقر وسلب الحقوق بين الشعب، فان الأذان تصم والعيون تعمى وحب الوطن تنتهي والمقدسات تداس عليه ويصبح الشعب الفقير غريباً في وطنه ويبعه بثمن بخس وزهيد ليحصل على لقمة العيش، ولنا في النظام العراقي السابق خير مثال وأوضح صورة.

امن الفقراء هو قيام الحكومات بتأمين مستوى معقول من الحياة لهم وذلك بتوفير المأكل والملبس والمسكن والصحة وفرص العمل لهم، ويجعل الاهتمام بهم من أولويات عملها وتقدم المشاريع اللازمة من اجلهم وان تحاول تضيق الهوة بين طبقات المجتمع.

صفحات التاريخ مليئة بثورات الجياع التي غيرت مجراها واثبتت قدرتها على تبني قيادة مرحلة جديدة من تاريخ تلك الشعوب وان تضع مبادئ عامة للرفاهية والتنمية واجبرت الحكومات على الوقوف عند مطالبهم.

الفقراء هم الملجأ الأخير والوحيد الذي يستند عليه الدول والأحزاب لانهم اول المضحين وآخر المستفيدين، ففي جبهات القتال والحروب صدورهم مستعدة لتلقي رصاصات العدو وفي الانتخابات هم اول المتوجهين الى مراكز الاقتراع ويفتخرون بإدلاء اصواتهم والطبقة الثرية والنبيلة نائمة على سرير الحرير لا يهمه سوى مصالحها الذاتية في غالبيتهم ولا يمكننا تعميم امر معين، فكم من غنيٍ عقد على نفسه خدمة الشعب والوطن.

فالفقراء يستحقون كل التقدير والحياة السعيدة لانهم الفئة الكادحة والعاملة والمؤثر اذا صرخت وهددت وقررت ان تقوم.

عسانا ان نرى اليوم الذي ينعم الفقير بحياته ويهنأ بها اسوةً بغيره، ليكون مجتمعاً آمناً رغيداً وسعيداً.

هذه رسالة قصيرة للحكومات على أمل ان تقف عند حاجات الفقير الذي لا حول له ولا قوة عند جلوسه ولكنه اذا قام فلا يقعده الا بعد ان ينال منها ويحقق أهدافه.

 

اقرأ المزيد
اخبار العراق

إغلاق مزار “قطارة الامام علي” غربي كربلاء

اخبار العراق

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تنفذ مشاريع متميزة في العراق

اخبار العراق

منفذ الشيب يعلن استعداده لاستقبال  اكثر من 500 الف زائر ايراني

اخر الاخبار

في ذكرى حرق المسجد الأقصى:

اخبار العراق

الصحة: انتشال ستة مصابين واربع جثث من تحت انقاض المزار في كربلاء

اخر الاخبار

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أمن الفقراء..رسالة للحكومات

اخبار العراق

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تنفذ مشاريع متميزة في العراق

اخر الاخبار

في ذكرى حرق المسجد الأقصى:

اخبار العراق

الصحة: انتشال ستة مصابين واربع جثث من تحت انقاض المزار في كربلاء

اخر الاخبار

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة

اخبار الاردن

حفل العقبة يؤكد نجاح عمر العبداللات جماهيريا

اخبار العراق

انقاذ ثلاثة زائرين من حادث انهيار مزار ديني غربي كربلاء

اخبار العراق

انقاذ ثلاثة زائرين من حادث انهيار مزار ديني غربي كربلاء

اخبار العراق

التربية النيابية تنفي تأثر العام الدراسي المقبل بالوضع السياسي المتأزم

اخبار العراق

الداخلية تتعقب مجموعة توعدت بفرض سيطرتها على بلدة “أبي صيدا”

اخر الاخبار

منصة إنستجرام تضع قيود على مستخدمي TikTok عند مشاركة الفيديوهات

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

اخر الاخبار

لعدم تركيز اللاعبين.. مدرب برشلونة يشدد على ضرورة انتهاء فترة الانتقالات

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض ملحوظ يطرأ على درجات الحرارة يوم غد الإثنين

اخبار العراق

تقرير : المشهد السياسي العراقي يدخل مرحلة الجمود

اخر الاخبار

موقع : امريكا سعت لـ طمأنة اسرائيل بعدم تقديم تنازلات لايران

اخبار العراق

تقرير : انخفاض صادرات العراق النفطية إلى امريكا لتبلغ 163 الف برميل