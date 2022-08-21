أمن الفقراء..رسالة للحكومات

عبدالله جعفر كوفلي

باحث اكاديمي

قد يكون مصطلحاً جديداً في الأدبيات الأمنية، على الرغم من وجوده في الممارسات اليومية ضمن سياقات العمل الامني منذ زمن بعيد.

الفقر آفة متفاقمة بين اغلب او جميع الشعوب تتعمق جذورها وتزداد تأثيرها اذا تم تركها على حاله دون محاولة البحث عن حله ومعالجته ولو بشكل نسبي.

قيل وكتب عن الفقر الكثير، لان الجزء الأغلب من الشعوب وخاصةً الشرق أوسطية هم الطبقة الكادحة والفقيرة او ذوات الدخل المحدود وتعتمد على البرامج الحكومية حتى تستفاد منه في تحسين معيشتهم.

الحكومات باختلاف أنواعها وتسمياتها تعمل من اجل تحسين حياة هذه الطبقة او الفئة لانها تدرك أهميتها وقوة تأثيرها في رفاهية المجتمعات باعتبارهم الطاقة الكامنة والأيدي العاملة.

ان ردة فعل الفقراء على حكومات بلادهم قوية وصادمة اذا ما أهملتهم ولم تقف عند مطالبهم، فكم من حكومة انتهت بصرخة هؤلاء، صحيح انها الفئة المسكينة ويقابلها الطبقة الثرية الغنية المستفيدة من الحكومات وتغض البصر عن مساوئها لأجل مصالحها ولكنهم الأقلية في المجتمعات.

( ان صواريخك لا قيمة لها اذا جاع الشعب العراقي) هذه العبارة وجهها رئيس العراق السابق لصهره وابن عمه( حسين كامل) عندما كان مسؤلاً عن التصنيع العسكري، هذا دليل على ما للفقراء من تاثير في الدولة وإذا جاع الشعب فحينها لا تنفع الترسانة العسكرية والصواريخ وأصوات البنادق وكثرة الأجهزة الامنية والاستخبارية، فإذا انتشر الجوع وساد الفقر وسلب الحقوق بين الشعب، فان الأذان تصم والعيون تعمى وحب الوطن تنتهي والمقدسات تداس عليه ويصبح الشعب الفقير غريباً في وطنه ويبعه بثمن بخس وزهيد ليحصل على لقمة العيش، ولنا في النظام العراقي السابق خير مثال وأوضح صورة.

امن الفقراء هو قيام الحكومات بتأمين مستوى معقول من الحياة لهم وذلك بتوفير المأكل والملبس والمسكن والصحة وفرص العمل لهم، ويجعل الاهتمام بهم من أولويات عملها وتقدم المشاريع اللازمة من اجلهم وان تحاول تضيق الهوة بين طبقات المجتمع.

صفحات التاريخ مليئة بثورات الجياع التي غيرت مجراها واثبتت قدرتها على تبني قيادة مرحلة جديدة من تاريخ تلك الشعوب وان تضع مبادئ عامة للرفاهية والتنمية واجبرت الحكومات على الوقوف عند مطالبهم.

الفقراء هم الملجأ الأخير والوحيد الذي يستند عليه الدول والأحزاب لانهم اول المضحين وآخر المستفيدين، ففي جبهات القتال والحروب صدورهم مستعدة لتلقي رصاصات العدو وفي الانتخابات هم اول المتوجهين الى مراكز الاقتراع ويفتخرون بإدلاء اصواتهم والطبقة الثرية والنبيلة نائمة على سرير الحرير لا يهمه سوى مصالحها الذاتية في غالبيتهم ولا يمكننا تعميم امر معين، فكم من غنيٍ عقد على نفسه خدمة الشعب والوطن.

فالفقراء يستحقون كل التقدير والحياة السعيدة لانهم الفئة الكادحة والعاملة والمؤثر اذا صرخت وهددت وقررت ان تقوم.

عسانا ان نرى اليوم الذي ينعم الفقير بحياته ويهنأ بها اسوةً بغيره، ليكون مجتمعاً آمناً رغيداً وسعيداً.

هذه رسالة قصيرة للحكومات على أمل ان تقف عند حاجات الفقير الذي لا حول له ولا قوة عند جلوسه ولكنه اذا قام فلا يقعده الا بعد ان ينال منها ويحقق أهدافه.