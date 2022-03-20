أسباب سوء تقدير الأجهزة الأمنية ونتائجه

عبدالله جعفر كوفلي

باحث أكاديمي

أشرنا في مقالنا السابق( تقدير التهديدات الأمنية بين الخطا والصواب) الى أهمية التقدير لمصادر التهديد وكيفية تقييمها وتحليلها.

في هذا المقال سنتطرق الى اهم الأسباب التي تؤدي الى سوء تقدير الأجهزة الأمنية لمصادر التهديد الموجهة الى امن الدولة:

١- الثقة الزائدة، او يمكننا القول الغرور الأمني، مما لا شك فيه ان ثقة الجهاز الامني الزائد بإمكاناته وسيطرته على الأمور وحصوله على ما يريد من معلومات عن الجهات المعادية والصديقة والمحايدة الداخلية والخارجية تؤدي الى إصابته بالغرور الامني الذي هو مرض فتاك ومدمِر لأية مؤسسة حكومية وخاصةً الأمنية، وحينها يخطأ الجهاز في تقديراته لانه يهمل ما يصل اليه من معلومات او يهمل جوانب مهمة من صلب عمله.

٢- ضعف القيادات الأمنية من ادنى المستويات الى أعلاها، أسباب هذا الضعف كثيرة منها تولي أشخاص غير مؤهلين وكفؤيين للمناصب الأمنية على أساس الولاء لشخص معين او جهة معينة دون اعتبار للخبرة والنزاهة والتجربة والإخلاص للوطن والأرض، ومنها اعتماد القائد الامني على فريق عمل ضعيف وغير منسجم فيما بينهم، وكذلك ضعف شخصية القائد الامني امام القيادة السياسية للدولة عند طرح الأفكار والبحث في تقدير التهديدات وتحليلها.

٣- افتقار الجهاز الامني الى استراتيجية أمنية واضحة، مما يصعب عليه بناء خارطة أمنية شاملة وثابتة المعالم وقادرة على حماية المواطنين من كافة اشكال التهديدات، هذه الاستراتيجية القائمة على أساس حماية المصالح العليا والأمن الوطني الشامل.

٤- عدم امتلاك الجهاز الامني التصورات العقلانية والواقعية عن مصادر التهديدات سواء الداخلية او عبر الوطنية، ما ينتج عنها سوء تقدير لها.

٥- عدم إصغاء المراجع والقيادات العليا في البلاد من(الحكومة والقيادة السياسية) لما يتم رفعه من قبل الأجهزة الأمنية اليهم مراراً وتكراراً، مما يؤثر على الروح المعنوية للعاملين في هذه الأجهزة ويشكل لديهم قناعة عدم جدوى العمل وتقدير التهديدات.

٦-اعتماد الجهاز الامني على مصدر واحد في جمع المعلومات عن هدف او مصدر تهديد معين، مما يكون الجهاز أسيراً لما يصل اليه من معلومات معتمداً على أهواء المصدر ونزواته وهدفه ومستوى ثقافته، اما اذا كان المصدر مزدوجاً او مكلفاً من جهة اخرى، فيكون الطامة الكبرى لان مهمته يكون تضليل وخداع الجهاز وتوجيهه بالوجهة التي يريدها او يرسم له.

اما النتائج المترتبة على سوء تقدير الأجهزة الأمنية لمصادر التهديد الموجهة لأمن الدولة، فهي كثيرة منها:

١- تعرض امن البلاد الى عدم الاستقرار والاختلال وفقدان الطمأنينة والشعور بالأمان لدى المواطنين.

٢- اتخاذ قرارات أمنية غير سليمة من قبل القيادة السياسية والحكومة استناداً الى سوء التقدير وما يبنى على الخطا فهو خاطئ.

٣- إهمال مصادر تهديد جدية ورئيسية والاهتمام بمصادر تهديد ثانوية ومنحه حجماً بالزيادة والنقصان.

أية نتائج اخرى سلبية، عسى ان أكون موفقاً في طرح الموضوع والاستفادة منه، والله ولي التوفيق.