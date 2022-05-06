ايهاب توفيق “باشا” في إمارة دبي

المستقلة/-طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات النجم المصري ايهاب توفيق، أغنية “باشا”، وصدرت على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

بقالب غنائي ايقاعي جاءت أغنية “باشا” تزامناً مع فصل الصيف، حيث تميزت باللحن الإيقاعي الذي حمل جملاً لحنية جديدة، اضافة الى النص الذي نقل حالة الحب بصورة متجددة من حيث الوصف والصور الشعرية.

وحمل كليب أغنية “باشا” توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ، وترجم المخرج ايقاع الأغنية الى لوحات استعراضية راقصة.

وحملت أغنية “باشا” كلمات محمد شكري والحان بينو وتوزيع Mansi.

جدير بالذكر أن أغنية “باشا” هي التعاون الثاني بين لايف ستايلز ستوديوز وايهاب توفيق بعد أغنية “انت اختياري” التي حققت أكثر من ٧ مليون مشاهدة بعد أشهر من طرحها.