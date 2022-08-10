ايلون ماسك يبيع أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار لمواجهة قضية تويتر

المستقلة /- باع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وكتب على تويتر يقول إن من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر في ما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

وكان ماسك ،أغنى أثرياء العالم، قد قال في أبريل/ نيسان إنه لا توجد خطط لديه لبيع المزيد من أسهم تسلا، وذلك بعد أن باع أسهما بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك.

إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع تويتر وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر لبيع المزيد من أسهم تسلا.

وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل/ نيسان لشراء منصة التواصل الاجتماعي، ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات، ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 مليون سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس/ آب، وفقا لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية، وهو يمتلك الآن 155.04 مليون سهم في تسلا.

وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى حوالي 32 مليار دولار خلال أقل من عام.

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