ايكروم الشارقة تعلن عن القائمة القصيرة للمشاريع المرشحة للدورة الثالثة

المستقلة/- أعلن مكتب إيكروم-الشارقة عن القائمة القصيرة للمشاريع المرشحة للدورة الثالثة من “جائزة إيكروم-الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية” (2020-2022)، والتي تُمنح مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الأعمال المتميّزة التي تساهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي.

وتم اختيار القائمة القصيرة للمشاريع المرشحة للجائزة خلال اجتماع افتراضي عُقد مؤخرًا في 29 مارس/ آذار 2022 وحضره أعضاء لجنة التحكيم للجائزة. وخلال الاجتماع استعرضت لجنة التحكيم المستقلة، التي تضم سبعة خبراء عرب ودوليين مرموقين، عدد من المشاريع المؤهلة التي تقدمت للجائزة من تسع دول عربية.

وفي نهاية الاجتماع، اختارت لجنة التحكيم قائمة مختصرة تضم 15 مشروعاً مهماً ليتم ترشيحها للتنافس في الدورة الثالثة من هذه الجائزة المرموقة، وذلك ضمن فئتيها الرئيسيتين: فئة المباني والمواقع التراثية، وفئة المجموعات الموجودة في المؤسسات الثقافية مثل المتاحف ودور المحفوظات. والمشاريع الخمسة عشر المرشحة للجائزة هي:

المواقع الأثرية:

تغطية وحماية أرضيات الفسيفساء في قصر هشام، فلسطين كول ارت – تدمر، مشروع متكامل في معبد بعل شمين في مدينة تدمر، سورية الحفاظ على معبد أرتميس الذي يعود للقرن الثاني ميلادي في جرش، الأردن

المباني التاريخية

ترميم وإعادة تأهيل دار الصباغ في بيت لحم، فلسطين ترميم وتأهيل قرية المعطن التراثية، الأردن ترميم وإعادة تأهيل متحف الخليل القديم، فلسطين ترميم مسجد الشيخ عبدال في الموصل، العراق ترميم بيت تقليدي في مدينةغدامس، ليبيا

المناطق التاريخية:

إعادة تأهيل وترميم الأحواش السكنية والمباني التاريخية في محيط المسجد الأقصى المبارك بالبلدة القديمة في القدس، فلسطين. ترميم وإعادة إحياء قرية القرنة للمعماري الراحل حسن فتحي، مصر مشروع حماية تراث بيروت الثقافي (BACH)، وهو مشروع لتعافي المنطقة المتضررة في أعقاب انفجار بيروت في مرفأ بيروت ، لبنان

المجموعات الموجودة في المؤسسات الثقافية:

مشروع نقل أول قارب لخوفو إلى المتحف المصري الكبير، مصر إنقاذ وتوثيق وفهرسة وحفظ وترميم الخرائط الورقية التاريخية لمكتبة الأزهر في القاهرة، مصر إحياء وحفظ التراث الثقافي في بلدة القرارة في غزة، فلسطين الحفظ والأرشفة الالكترونية للوثائق والمخطوطات التاريخية في القدس، فلسطين

وصرح الدكتور زكي أصلان، مدير مكتب ايكروم-الشارقة بهذه المناسبة: “تميزت المشاريع التي تقدمت للدورة الثالثة من هذه الجائزة بحرفيتها وجدارتها، وكان من الصعب جدا على لجنة التحكيم اختيار المشاريع الخمسة عشر التي يجب إدراجها ضمن القائمة القصيرة والتي سوف تتنافس لاحقاً للفوز بالجائزة. وهذا الأمر يؤكد على أهمية التطور الذي يشهده قطاع التراث الثقافي في العالم العربي، سواء من حيث عمليات الترميم والحفاظ على هذا التراث أو إدارته وعرضه وتطويره.”

وأضاف أصلان “كما تميزت هذه الدورة بمشاركة واسعة للجهات والمؤسسات المعنية بالتراث الثقافي في المنطقة العربية، حيث تم استلام عدد كبير من المشاركات من تسع دول عربية. وسوف يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة بالجائزة ضمن احتفالية خاصة تقام في أواخر الشهر القادم (مايو/ أيار) في الشارقة “.

تم إطلاق جائزة ايكروم-الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية لأول مرة في عام 2017. وتهدف هذه الجائزة المرموقة إلى تكريم ومكافأة المشاريع والأعمال المتميّزة التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي. وتضم الجائزة فئتين رئيسيتين، هما فئة المباني والمواقع الأثرية، وفئة المجموعات المتحفية، ويتم منح جائزتين وفقاً لذلك. وتعكس جائزة إيكروم-الشارقة التزام مكتب إيكروم-الشارقة بدعم حماية التراث الثقافي المنقول وغير المنقول في المنطقة العربية؛ تعزيز الممارسات الجيدة في مجال حفظ وإدارة التراث الثقافي ؛ تسهيل التبادل الدولي للمعرفة والخبرة في هذا المجال وإدارته ؛ تعزيز الوعي العام وتقدير التراث الثقافي.

وتقوم الجائزة عادة باختيار أعضاء لجنة التحكيم لكل دورة من دوراتها، التي تستمر لمدة عامين، من بين عدد كبير من الخبراء والاختصاصيين المرموقين والمعروفين ليس على الصعيد العربي فحسب بل على الصعيد العالمي ايضاً.

وشملت قائمة أعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة كل من: الشيخ سلطان سعود القاسمي، الدكتورة أولريك الخميس، السيدة منال عطايا، الدكتور ستيفانو دي كارو، الدكتورة عمرة حجي محمدوفيتش، الدكتور صلاح محمّد حسن، والمهندس جاد تابت.

ايكروم الشارقة تعلن عن القائمة القصيرة للمشاريع المرشحة للدورة الثالثة

تضم 15 مشروعًا متميزاً من مصر والأردن ولبنان وسورية وفلسطين والعراق وليبيا

المستقلة/- أعلن مكتب إيكروم-الشارقة عن القائمة القصيرة للمشاريع المرشحة للدورة الثالثة من “جائزة إيكروم-الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية” (2020-2022)، والتي تُمنح مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الأعمال المتميّزة التي تساهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي.

وتم اختيار القائمة القصيرة للمشاريع المرشحة للجائزة خلال اجتماع افتراضي عُقد مؤخرًا في 29 مارس/ آذار 2022 وحضره أعضاء لجنة التحكيم للجائزة. وخلال الاجتماع استعرضت لجنة التحكيم المستقلة، التي تضم سبعة خبراء عرب ودوليين مرموقين، عدد من المشاريع المؤهلة التي تقدمت للجائزة من تسع دول عربية.

وفي نهاية الاجتماع، اختارت لجنة التحكيم قائمة مختصرة تضم 15 مشروعاً مهماً ليتم ترشيحها للتنافس في الدورة الثالثة من هذه الجائزة المرموقة، وذلك ضمن فئتيها الرئيسيتين: فئة المباني والمواقع التراثية، وفئة المجموعات الموجودة في المؤسسات الثقافية مثل المتاحف ودور المحفوظات. والمشاريع الخمسة عشر المرشحة للجائزة هي:

المواقع الأثرية:

تغطية وحماية أرضيات الفسيفساء في قصر هشام، فلسطين كول ارت – تدمر، مشروع متكامل في معبد بعل شمين في مدينة تدمر، سورية الحفاظ على معبد أرتميس الذي يعود للقرن الثاني ميلادي في جرش، الأردن

المباني التاريخية

ترميم وإعادة تأهيل دار الصباغ في بيت لحم، فلسطين ترميم وتأهيل قرية المعطن التراثية، الأردن ترميم وإعادة تأهيل متحف الخليل القديم، فلسطين ترميم مسجد الشيخ عبدال في الموصل، العراق ترميم بيت تقليدي في مدينةغدامس، ليبيا

المناطق التاريخية:

إعادة تأهيل وترميم الأحواش السكنية والمباني التاريخية في محيط المسجد الأقصى المبارك بالبلدة القديمة في القدس، فلسطين. ترميم وإعادة إحياء قرية القرنة للمعماري الراحل حسن فتحي، مصر مشروع حماية تراث بيروت الثقافي (BACH)، وهو مشروع لتعافي المنطقة المتضررة في أعقاب انفجار بيروت في مرفأ بيروت ، لبنان

المجموعات الموجودة في المؤسسات الثقافية:

مشروع نقل أول قارب لخوفو إلى المتحف المصري الكبير، مصر إنقاذ وتوثيق وفهرسة وحفظ وترميم الخرائط الورقية التاريخية لمكتبة الأزهر في القاهرة، مصر إحياء وحفظ التراث الثقافي في بلدة القرارة في غزة، فلسطين الحفظ والأرشفة الالكترونية للوثائق والمخطوطات التاريخية في القدس، فلسطين

وصرح الدكتور زكي أصلان، مدير مكتب ايكروم-الشارقة بهذه المناسبة: “تميزت المشاريع التي تقدمت للدورة الثالثة من هذه الجائزة بحرفيتها وجدارتها، وكان من الصعب جدا على لجنة التحكيم اختيار المشاريع الخمسة عشر التي يجب إدراجها ضمن القائمة القصيرة والتي سوف تتنافس لاحقاً للفوز بالجائزة. وهذا الأمر يؤكد على أهمية التطور الذي يشهده قطاع التراث الثقافي في العالم العربي، سواء من حيث عمليات الترميم والحفاظ على هذا التراث أو إدارته وعرضه وتطويره.”

وأضاف أصلان “كما تميزت هذه الدورة بمشاركة واسعة للجهات والمؤسسات المعنية بالتراث الثقافي في المنطقة العربية، حيث تم استلام عدد كبير من المشاركات من تسع دول عربية. وسوف يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة بالجائزة ضمن احتفالية خاصة تقام في أواخر الشهر القادم (مايو/ أيار) في الشارقة “.

تم إطلاق جائزة ايكروم-الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية لأول مرة في عام 2017. وتهدف هذه الجائزة المرموقة إلى تكريم ومكافأة المشاريع والأعمال المتميّزة التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي. وتضم الجائزة فئتين رئيسيتين، هما فئة المباني والمواقع الأثرية، وفئة المجموعات المتحفية، ويتم منح جائزتين وفقاً لذلك. وتعكس جائزة إيكروم-الشارقة التزام مكتب إيكروم-الشارقة بدعم حماية التراث الثقافي المنقول وغير المنقول في المنطقة العربية؛ تعزيز الممارسات الجيدة في مجال حفظ وإدارة التراث الثقافي ؛ تسهيل التبادل الدولي للمعرفة والخبرة في هذا المجال وإدارته ؛ تعزيز الوعي العام وتقدير التراث الثقافي.

وتقوم الجائزة عادة باختيار أعضاء لجنة التحكيم لكل دورة من دوراتها، التي تستمر لمدة عامين، من بين عدد كبير من الخبراء والاختصاصيين المرموقين والمعروفين ليس على الصعيد العربي فحسب بل على الصعيد العالمي ايضاً.

وشملت قائمة أعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة كل من: الشيخ سلطان سعود القاسمي، الدكتورة أولريك الخميس، السيدة منال عطايا، الدكتور ستيفانو دي كارو، الدكتورة عمرة حجي محمدوفيتش، الدكتور صلاح محمّد حسن، والمهندس جاد تابت.