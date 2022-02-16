ايقاف “عمر كمال” بعد شتمه لهذا الفنان

المستقلة /- تصدر الفنان المصري الشهير عمر كمال حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار فصله من النقابة.

وقال سعد متولى مستشار نقابة الموسيقيين، إن النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت، وقف مغنى المهرجانات عمر كمال عن الغناء.

وأوضح “متولى” فى تصريح له” أنه بعد قليل سيصدر بيانا رسميا من النقابة بقرار وقف عمر كمال وإحالته للتحقيق، وذلك لما بدر منه من تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعى – دون أن يفصح عن تلك التصريحات – لكنه وصفها بأنها تنال من النقابة ومجلسها.

وتابع قائلا ” «عمر كمال طالع في لايف، ويتحدث عن نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر بشكل غير صحيح، ولذلك قررت النقابة أخذ كافة الإجراءات القانونية»

الجدير بالذكر أن الفنان المصري عمر كمال ،هو ممثل ومطرب وملحن شعبي مصري، ذاع صيته في الآونة الأخيرة بعد نجاح أغنيته “بنت الجيران” التي استطاعت أن تتخطى كل التوقعات، وكسب بها قلوب العديد من الناس خلال فترة قصيرة. وأصبح اسمه مرتبطًا بالترندات لتلاحقه أضواء الشهرة والنجومي.

عمر احب الغناء وأولع به منذ صغر سنه، وبدأ رحلته في عالم الغناء في عام 2007. عمل على نشر العديد من كوفرات الأغاني على مدار ما يزيد عن الخمس سنوات على قناته على يوتيوب، إلا أن صيته لم يتجاوز مسرح بعض الحفلات الشعبية الصغيرة، ولم يغدُ اسمه رنانًا كما كان

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