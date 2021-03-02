المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت مفتشية اثار وتراث ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن ايقاف الرحلات السياحية الى مدينة اور الاثرية لاعطاء مساحة اوسع لاعمال التاهيل الجارية لاستقبال البابا .

وقال بيان صادر عن المفتشية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الرحلات السياحية الى مدينة اور الاثرية توقفت بالتزامن مع قرب زيارة بابا الفاتيكان الى المدينة ، لاعطاء مساحة اوسع لعمليات التاهيل والاستعدادات الجارية بالتعاون مع الدوائر المعنية لاكمال جميع متطلبات الزيارة “.

وتستعد محافظة ذي قار لاستقبال بابا الفاتيكان الذي سيزور العراق ، يوم الجمعة المقبل ، في اول زيارة بابوية الى البلاد .