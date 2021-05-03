ايطاليا : استقرار العراق أمر مهم بالنسبة للمنطقة برمتها

المستقلة /… أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال لقاء أجراه مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة روما، دعم بلاده لاستقرار العراق ورخاء شعبه.

وأوضح دي مايو وفقا لبيان صادر عن الخارجية الإيطالية أن “استقرار العراق أمر مهم بالنسبة للمنطقة برمتها”، مؤكدا أن إيطاليا ستواصل دعم هذا الاستقرار بكافة مؤسساتها.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية بين روما وبغداد، إلى جانب التعاون في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصل العاصمة الايطالية روما أمس الأحد في زيارة رسمية ، وسلم وزير الخارجية العراقي رئيس الوزراء الإيطالي دعوة رسمية لزيارة العراق .(النهاية)

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