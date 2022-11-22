ايران تعاود قصف المعارضين لها في كردستان العراق

ايران تعاود قصف المعارضين لها في كردستان العراق

المستقلة/- عاودت ايران،اليوم، القصف مستهدفة مقرات للمعارضين المتواجدين في كردستان العراق.

واعلن الحرس الثوري الايراني مسؤوليته عن الهجمات على مقار للاحزاب الكردية الايرانية المعارضة لطهران داخل اراضي اقليم كردستان، يوم امس، وظهر اليوم.

واستهدفت الضربات الايرانية مقار الاحزاب الكردية المعارضة لطهران في منطقة بردي باربيل، ومنطقة آلتون كوبري بين اربيل وكركوك ، ومنطقة ديكلة بين اربيل والسليمانية، فيما حلقت طائرات مسيرة فوق بلدة كويسنجق ومناطق محيطة بها لرصد تحركات عناصر الاحزاب المعارضة .

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الكردي الايراني حسين يزدان بنا أن مقراتهم استهدفت بواسطة طائرات مسيرة تابعة لقوات الحرس الثوري في منطقة آلتون كوبري .