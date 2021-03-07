ايران تبحث تموقعها في فلسطين مع هنية

المستقلة/سامي مراد/..واكبت وسائل الإعلام الفلسطينية اللقاء الذي جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بسفراء تركيا وإيران وجنوب إفريقيا، في مقر اقامته بالعاصمة القطرية الدوحة وقد شارك في هذا اللقاء عدد من قيادات حركة حماس، ومن بينهم موسى أبو مرزوق.

وأكّدت مصادر أنّ حركة حماس قد التقت السفير التركيّ مصطفى كوكصو، والروسي، نور محمد خولوف، والإيراني، حميد رضا دهقاني، والجنوب الإفريقي، فيصل موسى”.

و ناقشت الأطراف مسائل متعلقة بتطوّرات المشهد السياسيّ الفلسطينيّ وعلى رأسها الملف الانتخابيّ ومفاوضات المصالحة بين الفصائل الفلسطينيّة.

كما أفادت المصادر ذاتها أنّ اللقاء جمع السفراء على طاولة واحدة في مكتب هنيّة بالدوحة، حيث ناقش معهم “التحديات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية، والمأمول من الدول بذله لضمان إنجاح الانتخابات بمراحلها الثلاثة”، وذلك حسبما أفادته وكالة الأناضول.

يُذكر أنّ الانتخابات الفلسطينية ستجرى على مراحل ثلاثة خلال هذه السنة، المرحلة الأولى تشريعية والثانية رئاسية والثالثة انتخابات المجلس الوطني خارج فلسطين، وذلك حسبما ورد في مرسوم رئاسيّ أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس.

هذا وكشفت مصادر مقرّبة من حركة حماس أنّ هنيّة وأبو مرزوق على اتصال بالسفير الإيراني، حيث أكّد هنيّة للجانب الإيرانيّ أنّ حركة حماس ترنو لتعزيز علاقاتها مع إيران باعتبارها الشريك الأوّل لحماس.

ومع دخول حماس للضفة الغربيّة فإنّ وجود إيران في فلسطين سيشهد توسّعا جديدًا، حسب الرسالة التي وجهها هنيّة باسم الحركة لإيران. كما أكّدت المصادر ذاتها أنّ هنيّة ينوي استقبال مسؤولين إيرانيّين كبار في الضفة الغربية عقب الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وتثير هذه الأخبار المتناقلة قلق السلطة الفلسطينية برام الله التي ترفض تواجد إيران أو أيّ جهة أجنبيّة فوق الأراضي الفلسطينيّة. وقد أكّد مقرّبون عن توجس بعض قيادات برام الله من احتمال وجود علاقة بين الرجوب والمحادثات الأخيرة بين إيران وحماس على اعتبار العلاقة الوثيقة بين امين سر فتح جبريل الرجوب وقيادات حماس بالخارج .