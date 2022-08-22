ايران تؤكد.. الحوار مع السعودية لا علاقة له بالمفاوضات النووية بفيينا

المستقلة /- أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن حوارها مع المملكة العربية السعودية يعتمد على الملفات الثنائية، ولا علاقة له بالمفاوضات النووية بفيينا.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: “حوارنا مع السعودية يعتمد على الملفات الثنائية، ولا علاقة له بالمفاوضات النووية، ولدينا حوار مع الرياض حول الملفات الإقليمية أيضا”.

وأضاف: “هذا الحوار سوف يضمن مصالح الشعبين، ومسار التفاوض إيجابي حتى الآن، لكن استئناف العلاقات لن يحدث بين ليلة وضحاها”.

وأردف كنعاني: “المهم أن هناك إرادة سياسية وخطوات إلى الأمام من الجانبين..نأمل أن نحقق مزيدا من التقدم، وظروف المنطقة تبعث عن الأمل بأن علاقاتنا مع دول الجوار أصبحت تتحسن”.

وأردف: “لدينا ملفات مهمة للتعاون والحوار والتوصل إلى نقاط اشتراك مع السعودية”.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “علاقاتنا مع دول المنطقة لا ربط لها بالاتفاق النووي..شهدنا تطور العلاقات مع الكويت والإمارات، حيث أوفدت الكويت سفيرها، وتنوي الإمارات ذلك قريبا”، مضيفا: “يجب أن تقوم الدول بخطوات إيجابية في هذا الإطار”.

 

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