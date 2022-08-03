ايدوبا تعلن عن إطلاق تطبيقها الجديد فائق القدرة الذي يجمع بين نظام أدارة التعليم وخدمة التنقل والدفع الإلكتروني

المستقلة … أطلقت ايدوبا منصة تكنولوجيا التعليم التي تضم أكثر من 70 ألف مستخدم، “تطبيقها الجديد وهو أول تطبيق فائق مختص بتكنولوجيا التعليم في العراق والشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوفر العديد من الخدمات تحت مظلة تطبيق واحد بخلاف التطبيقات التعليمية الأخرى، يحتوي تطبيق ايدوبا الفائق على أربعة خصائص أساسية، والتي تتضمن كل من نظام إدارة التعلم الكل في واحد ومحتوى التعليم التفاعلي وخدمة التنقل اضافة الى خدمة الدفع الإلكتروني.

” نتجه إلى السوق العراقية وسوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث نطلق النوع الأول من التطبيقات الذي سيحدث ثورة في استخدامات تطبيق التعليم الالكتروني لأغراض خارج الفصل الدراسي.” أزاد حسن، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ايدوبا. نظام إدارة التعلم الكل في واحد:

نظام ادارة التعلم الكل في واحد، بغض النظر عن كيفية تعريفك لنفسك، كطالب أو مدرس أو معلم أو إدارة مدرسة أو سائق حافلة أو غيرها. فإن تطبيق ايدوبا الفائق الجديد يوفر لك مجموعة متنوعة من الأدوات التي تساعد في تلبية متطلباتك وأثراء رحلتك التعليمية.

مشوارك

تعد ميزة حجز السيارة والنقل واحدة من أكثر الميزات الخدمية المميزة في تطبيقنا “مشوارك ” وهي ميزة يمكنك من خلالها الركوب مع كابتن موثوق به ومعتمد (الكابتن ايدوبا).

يمكنك إرسال أطفالك و أحبائك مع كابتن ايدوبا الجدير بالثقة. لا حاجة لاستخدام تطبيقات أخرى خاصة بخدمة سيارات الأجرة. علاوة على ذلك تخيل، كأحد الوالدين، أننا قد نتتبع رحلة طفلك من و إلى المدرسة. ليس هذا فقط، حتى ان كنت سائق سيارة يمكنك استخدام تطبيقنا لزيادة إيراداتك بناءً على العمولة التي نمنحها لسائقي السيارات إذا استخدموا تطبيق ايدوبا كوسيلة أمان لتلبية احتياجات أولياء الأمور.

جزدان

احد اهم الخدمات التي يقدمها تطبيق ايدوبا الجديد هو جزدان – خدمة دفع الإلكتروني. تهدف إلى جعل أصحاب المصلحة في قطاع التعليم غير نقديين ولا يتعاملون بالكاش. على هذا النحو تمهد جزدان الطريق لتزويد أولياء الأمور والطلاب والإدارات المدرسية ببوابة دفع إلكترونية سهلة الاستخدام وآمنة لتحقيق الشمول المالي الذي تسعى إليه الحكومة العراقية. “السنوات الثلاث الماضية من العمل الجاد ضمن نظام إدارة التعليم أعطتنا تجارب ثمينة أن السوق العراقي لديه العديد من الفرص غير المكتشفة، وتحديداً في قطاع التعليم” آزاد حسن ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ايدوبا في البداية ، كان تركيز ايدوبا هو أن يكون نظام إدارة التعليم الذي يمكن الإدارات و المؤسسات التعليمية من تقديم الدورات التعليمية، على أساس متزامن. ولكن ليس بعد الآن حيث اصبحت مهمة ايدوبا اليوم هي “إثراء رحلة التعلم” لكل فرد من خلال التطبيق الفائق الذي يطلقونه الآن.

تم إجراء هذا التحول الحاسم بناءً على أبحاث السوق المكثفة. حيث كانت ايدوبا تراقب السوق العراقي ولاحظت تغييرات كبيرة في منظورها لاستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني بعد جائحة كوفيد – 19. على هذا النحو، يقدم تطبيق ايدوبا المتميز الجديد جميع الخدمات الضرورية كونه تطبيق متعدد الأغراض بدلاً من تطبيق لغرض واحد.

تطبيق ايدوبا الجديد معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق. حيث يمنح هذا الاعتماد شركة ايدوبا وصولاً غير محدود إلى اكثر من 25 ألف مؤسسة تعليمية في العراق. علاوة على ذلك، فهم يعملون مع واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية في العراق كي كارد التي تقدم أحدث خدمات الدمج النهائي لتشمل خدماتها في النظام البيئي العراقي.

“نحن على ثقة تامة من أن تطبيق ايدوبا الجديد سيكون نقطة تحول في مجال التعليم الالكتروني. بالنسبة للعراق نحن نقود التغييرات كوننا مجتمع مضطلع في امور التكنولوجيا وجوانب النظام البيئي التعليمي. توقعاتنا المبنية على البيانات تشير إلى أن تطبيق ايدوبا سيحتل ما لا يقل عن 10٪ من حصة السوق العراقية في غضون خمس سنوات من الآن “ آزاد حسن ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ايدوبا تتمثل رؤية ايدوبا في إنشاء اسم كبير لها في العراق والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث سيتم استخدام هذا التطبيق لتتبع العملية التعليمية ذات الصلة بالمؤسسات التعليمية، والتعلم من خلال الألعاب والمحتوى التفاعلي الممتع، و إستخدام الدفع الالكتروني، وتتبع سلامة الأطفال عن طريق خدمة التوصيل اضافة الى طلب الطعام والعديد من الخدمات الأخرى.

عن ايدوبا

ايدوبا هي شركة عراقية مختصة بالتعليم الالكتروني وتكنولوجيا التعليم تأسست في بغداد في عام 2019. وقد بدأت عملها كنظام لإدارة التعليم الذي يعمل في 3 دول مختلفة: العراق وتركيا والصين. في الآونة الأخيرة، تم تحويل مهمة الشركة الناشئة لتتماشى مع كونها تطبيقًا فائق القدرة لكل أصحاب المصلحة داخل النظام البيئي لرياض الأطفال، ودور الحضانة، والمدارس والروضة حتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك الإداريين والطلاب والمعلمين والمالكين وأولياء الأمور، لتتبع عملية التعلم في المؤسسات ذات الصلة.

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