ايبرا تطلق حملة هاشتاغ #فلننهِ العنف ضدالمرأة الآن بالتعاون مع كلية الآداب

المستقلة/-أطلقت جمعية العلاقات العامة العراقية/ ايبرا حملة هاشتاغ فلننهِ العنف ضد المرأة، بالتعاون مع كلية الآداب جامعة بغداد ضمن فعاليات الندوة الحوارية بعنوان (الآفاق الاجتماعية والنفسية للقضاء على العنف ضد المرأة) برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله صبّار عبود عميد الكلية، للتعريف بحملة (16) يوم الدولية امس الخميس التاسع من شهر كانون الأول الحالي.

وأشار عميد كلية الآداب في كلمة بمستهل الندوة إلى ضرورة رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة، فضلاً عن التعريف بحملة (١٦) يوم الدولية لبناء مجتمع خالٍ من العنف ضد المرأة وتعزيز الجهود الداعمة لتمكينها بالتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فيما بينت جمعية ايبرا العلمية في كلمة لرئيسها الدكتور محمد جبار الكَريزي، أهمية الإحتفاء بالأيام الدولية في الكليات والجامعات والانتقال من السلام في المنزل إلى السلام في العالم.. ودعونا نتحدى العسكرة وننهي العنف ضد المرأة ونجعل التعليم آمناً للجميع.

وفي كلمة رئيس مؤسسة الإعلام العراقي التي القاها بالنيابة الصحفي عدنان العامري، تم تأكيد أهمية الإعلام في تعزيز وعي المرأة بحقوقها للمطالبة بها، من طريق عنصر الإستقالية في اعداد برامج داعمة للنهوض بواقع المرأة لتحقيق ذاتها.

وعلى الصعيد نفسه أطلقت حملة هاشتاغ #فلننهِ العنف ضدالمرأة الآن، التي سبقت الجلسة العلمية التي قدمها الدكتور محمد وليد صالح وشملت محاورها على العوامل النفسية والاجتماعية لتمكين المرأة ضد العنف للأستاذ الدكتورة سناء عيسى الداغستاني في قسم علم النفس، والعنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق: حقائق وأرقام للأستاذ المساعد الدكتورة أثمار كاظم سهيل في قسم التأريخ، و”16″ يوم من انشطة مناهضة العنف ضد المرأة في وزارات الدولة وهيئاتها للدكتورة أسماء خيرالله كريم رئيس قسم تمكين المرأة في مستشارية الأمن القومي.

وقد ناقشت الجلسة العلمية إشكالية حماية المرأة من العنف الأسري في ضوء التشريعات الدولية والعراقية للأستاذ المساعد الدكتورة ارواء فخري عبداللطيف في كلية اللغات جامعة بغداد، وكذلك آثار ظاهرة العنف ضد المرأة في العراق وآليات الحد منها للدكتورة رواء طه درويش من قسم الإعلام بكلية الإسراء الجامعة، ومنع العنف ضد المرأة من طريق المسار التربوي للمهندسة خالدة عبداللطيف الدليشي في قسم تمكين المرأة بدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان.

وتفاعل الحاضرون مع ما عُرض في الندوة الحوارية، وأبدوا ملحوظاتهم ومداخلاتهم التي أغنتها وأسهمت في اتساع أفقها، وبعدها تم تقديم كتب الشكر والتقدير إلى الباحثات والباحثين المشتركين في الجلسة العلمية.