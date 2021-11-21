ايبرا تحيي يوم التلفزيون العالمي في ضيافة كلية الفارابي الجامعة

المستقلة/-نظم قسم الإعلام في كلية الفارابي الجامعة بالتعاون مع جمعية العلاقات العامة العراقية/ ايبرا، اليوم الاحد، احتفالية بمناسبة يوم التلفزيون العالمي تحت عنوان (التلفزيون رمزاً للاتصالات والعولمة في العالم المعاصر) حضرها الدكتور أحمد كَيلان عبدالله عميد الكلية وعدد من الأساتيذ والطلبة في قاعة بابل.

وهدفت الإحتفالية إلى تسليط الضوء على مسارات اليوم العالمي للتلفزيون في ظل العولمة، والتلفزيون من الصندوق إلى العصر الرقمي، وصورة التلفزيون عبر العلاقات العامة الرقمية، وموت التلفزيون، واستعمال تقانة الهولوجرام في القنوات التلفزيونية الفضائية.

واشترك بتقديم الجلسة العلمية التي أدارها الدكتور عبدالنبي خزعل جاسم رئيس قسم الإعلام، الدكتور محمد جبار الكَريزي، والدكتور عدنان لفتة منان، والدكتور محمد وليد صالح، والدكتور عراك غانم محمد، والمدرس المساعد نور جاسم محمد.