ايبرا تحتفي بيوم الإذاعة العالمي بالتعاون مع الإعلام العراقي

المستقلة/- نظمت جمعية العلاقات العامة العراقية/ ايبرا ،امس السبت،احتفاء باليوم العالمي للإذاعة بالتعاون مع مؤسسة الإعلام العراقي، وتكريم عدد من رواد الإذاعة والصحافة.

ويأتي هذا الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي اقرته منظمة اليونسكو عام 2011 يوم 13 شباط من كل عام وصوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 تعبيراً عن أهمية هذه الوسيلة الاتصالية المهمة.

وشملت الفعاليات على جلسة حوارية تحت عنوان “الإذاعة والتحول الرقمي” بوصفها وسيلة قوية للاحتفال بالإنسانية بكل تنوعها لكونها تشكل منصة للحوار الديمقراطي على المستوى العالمي، والأوسع انتشاراً بقدرتها الفريدة في الوصول إلى جمهور واسع، وتشكيل تجربة المجتمع في التنوع وخلق ساحة للجميع للتعبير عن ارئهم وتمثيلهم واسماع صوتهم.

يذكر أن منظمة اليونسكو دعت الى الاحتفاء بهذا اليوم لعام 2022 الذي يصادف مرةر 100 عام على ظهور الاذاعة،تحت شعار (نعم للإذاعة ..للثقة) محددة ثلاثة موضوعات لذلك هي: الثقة في الصحافة الإذاعية (إنتاج محتوى مستقل وعالي الجودة)، والثقة وسهولة الوصول (الاعتناء بالجمهور)، إضافة الى الثقة واستمرارية محطات الإذاعة (ضمان التنافس)

 

 

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