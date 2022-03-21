ايبرا  تحتفي بقراءات نزار السامرائي السردية

المستقلة/- اقامت جمعية العلاقات العامة العراقية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية عن كتاب (قراءات سردية) للصحفي والكاتب نزار عبد الغفار السامرائي.

ادار الجلسة ا.د. هناء محمود إسماعيل التي قدمت اضاءة عن الكتاب، فيما حاورت الكاتب عبر مجموعة من الأسئلة عن العلاقة بين الادب والصحافة، والمقالات الصحفية النقدية، إضافة الى ما يتعلق بالاعلام واللغة، والبناء اللغوي للنص الإعلامي.

و شارك في الجلسة التي عقدت في قاعة الجمعية في منطقة الكرادة وسط بغداد، وبثت على موقع فيسبوك مباشر عدد من أعضاء الجمعية الذين قدموا مداخلات فيما يخص موضوعة الكتاب والكتابة الأدبية في الصحافة ودور العلاقات العامة في عملية تسويق الابداع العراقي داخل وخارج العراق.

وفي ختام الجلسة قام الكاتب نزار السامرائي بتوقيع نسخ من الكتاب تم توزيعها للحضور بالمناسبة.