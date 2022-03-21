ايبرا  تحتفي بقراءات نزار السامرائي السردية

المستقلة/- اقامت جمعية العلاقات العامة العراقية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية عن كتاب (قراءات سردية) للصحفي والكاتب نزار عبد الغفار السامرائي.

ادار الجلسة ا.د. هناء محمود إسماعيل التي قدمت اضاءة عن الكتاب، فيما حاورت الكاتب عبر مجموعة من الأسئلة عن العلاقة بين الادب والصحافة، والمقالات الصحفية النقدية، إضافة الى ما يتعلق بالاعلام واللغة، والبناء اللغوي للنص الإعلامي.

و شارك في الجلسة التي عقدت في قاعة الجمعية في منطقة الكرادة وسط بغداد، وبثت على موقع فيسبوك مباشر عدد من أعضاء الجمعية الذين قدموا مداخلات فيما يخص موضوعة الكتاب والكتابة الأدبية في الصحافة ودور العلاقات العامة في عملية تسويق الابداع العراقي داخل وخارج العراق.

وفي ختام الجلسة قام الكاتب نزار السامرائي بتوقيع نسخ من الكتاب تم توزيعها للحضور بالمناسبة.

حوار على هامش الجلسة

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

القبض على شخص ادعى  تعرضه لمحاولة اغتيال في ميسان

اخر الاخبار

مقتل جندي خلال عملية مداهمة لمطلوب في بغداد

اخر الاخبار

مصابو متلازمة داون يبدعون في الفن وسوق العمل

اخر الاخبار

خامنئي: العنصرية الغربية ظهرت في أحداث أوكرانيا

اخر الاخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى مصر في زيارة غير معلنة

الاخبار

ايبرا  تحتفي بقراءات نزار السامرائي السردية

اخر الاخبار

هل يحسم السلاح البيولوجي حرب أوكرانيا؟

اخر الاخبار

هل يحسم السلاح البيولوجي حرب أوكرانيا؟

اخر الاخبار

امين عام المؤتمر الإسلامي يناشد الدول الأعضاء والشركاء دعم صندوق أفغانستان

اخبار العراق

امام جمهور مهرجان بابل .. ديانا حداد تبكي تأثراً بوالدتها

اخبار العراق

القبض على متهمة بالسرقة في ميسان

اخر الاخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة للمحتفلين باعياد النوروز

اخر الاخبار

ساحر النساء يطلب إنهاء حياته بطريقة الموت الرحيم

اخر الاخبار

وزير أفغاني سابق يعمل سائق أوبر في واشنطن

اخر الاخبار

طارق السويدان يثير جدلا واسعا: لست مع الثورات

اخر الاخبار

متى يبدأ سن اليأس عند الرجال وما أعراضه وتأثيره؟

اخر الاخبار

عصائر تقضي على الكرش وتشعرك بالشبع