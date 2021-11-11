اياد علاوي يدعو المرجعية للتدخل العاجل والحفاظ على السلم المجتمعي والتوافق الوطني

المستقلة/-بعث رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي رسالة الى ىية الله العظمى علي السيستاني دعا خلالها المرجعية الى التدخل العاجل حفاظا على السلم المجتمعي والتوافق الوطني.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية المدنية ليلى عبد اللطيف ان علاوي بين للمرجع الأعلى في رسالته ان العراق في حالة يرثى لها بسبب المشاكل والخلافات التي تعصف به وتهدد كيانه، وان الانكسار والتراجع والتشظي لم يصب البيت الشيعي بل تعداه الى الجانبين السني والكردي.

وبينت ان علاوي دعا المرجعية لاتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة للانتقال بالمناخ الداخلي من حالة الاحتقان والتوتر الى حالة التهدئة والتوافق الوطني.

كما أوضحت عبد اللطيف ان الرسالة تضمنت طلبا بإعادة خطبة الجمعة لتوجيه الرعية بما يلزم لحل الإشكالات بالحوار الهادف.

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