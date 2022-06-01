اول موجة حر تُسقط الرهان على الغاز الايراني

ابراهيم الخليفة

تفاجىء العراقيون مع هبوب اول موجة حر ، بعد ما استفاقوا للتو من موجات الغبار الخانقة التي المت بالبلاد على مدار اشهر الربيع الثلاثةالماضية ،بأنخفاض ساعات تجهيزمنازلهم بالطاقة الكهربائية، على النقيض من التطمينات العديدة، التي كانت تصلهم شبه يوميا من مصادر وزارة الكهرباء ،بأن صيف هذالعام ليس كالصيف في الاعوام الماضية ، بل يكون افضل على مستوى تجهيزهم بالطاقة الكهربائية، وعلى مستوى الخدمات المرتبطة بهذا القطاع،وزاد من هذه المفاجأة المحبطة للامال والتوقعات ،الخبر الذي زفته لهم الوزارة يوم الاول من حزيران الجاري ،والذي يفيد بتقليص ساعت امدادهم بالكهرباء، تحت تبرير قيام الجانب الايراني بإيقاف تصدير (5 )ملايين قدم مكعب من الغاز المورد للبلاد ، مشيرة إلى أن ذلك تسبب بتقليص ساعات التجهيز.، والغريب في الامر ان هذه ( البُشرى) ،جاءت مع دخول أول يوم في فصل الصيف والذي تصل فيه في بعض الايام درجة الحرارة إلى نصف درجة الغليان، والاغرب من ذلك ، ان هذه المفاجأة جاءت بعد عشرات التأكيدات التي تصدر عن المفاصل الرسمية في الوزارة وتفيد ان صيف هذا العام سيكون الافضل من حيث أستقرار تجهيز الطاقة لمنازل المواطنين ، وبكميات تصل إلى حدود ثمانية عشر ساعة يوميا( اللهم زد وبارك)، ومن هذه التطمينات ، ووفقا للمتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، فإن “الوزارة ستدخل قرابة (4500 )ميغاوات جديدة للمنظومة الوطنية”، مؤكدا أن “الوزارة تسعى للوصول بالانتاج إلى (25) ألف ميغاوات”.بعد”وصول الطاقة الإنتاجية حالياً إلى عتبة (21 ) ألف ميغاواط، ومن المؤمل أن ترتفع خلال الصيف إلى (25) ألف ميغاواط بعد إدخال وحدات توليد إضافية، سعياً لزيادة ساعات التجهيز”. وأن “الوزارة لديها خطط كبيرة في قطاع الأنتاج والتوزيع والنقل، كما أنها تعول على ادخال بعض المحطات الجديدة كمحطة الجالسية في صلاح الدين، وتشغيل محطات جديدة على مستوى (132 ) كي في في بعض المحافظات والتعاون مع وزارة الصناعة يمضي قدما في توفير العديد من المواد الحاكمة لادامة الشبكة كالمحولات ثم الشروع في خطة فك الاختناقات بقطاع التوزيع” هذا على مستوى الوعود الفنية في تحسين توليد الطاقة الكهربائية، أما على المستوى السياسيى ،اوفد ت الحكومة وفود عدة على مختلف المستويات للجانب الايراني،واستقبلت وفود ايرانية عدة، بهدف تسوية الخلافات بين الجانبين وضمان ايفاء الجانب الايراني بالتزاماته التعاقدية مع الجانب العراقي فيما يتعلق بتامين احتياجات محطات التوليد الوطنية من الغاز الطبيعي الايراني، بل أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دخل بنفسه على الخط لضمان تجهيز افضل للمواطنين من الكهرباء من خلال تشكيل لجان سواء للمتابعة الفنية داخل العراق او مع طهران ، وكذلك لجان امنية لضمان عدم تعرض شبكة النقل الوطنية لعمليات تخريب متعمده كما حدث العام الماضي.إلا ان هذه المحاولات لم تاتِ اكلها بل ثبت عقمها Fruitlessمع اول موجة حر تضرب البلاد.

أن تطمينات وزارة الكهرباء لم يعد يعير لها المواطن أي أهمية، بل يرد على ذلك بمزيد من الشكوك والسخرية والريبة، وعبر ما يتم رصده في منصات التواصل الاجتماعي، اعتمادا على ماسبق ذلك من نتائج مخيبة للامال في السنوات الماضية. ويعتبر كل تصريح هو للاستهلاك الداخلي Internal consumption. بعد كل اخفاقات الجانب الايراني في الوفاء بوعوده في تجهيز البلاد بما تحتاجه من الغاز الطبيعي لادامة محطات التوليد للعملية الانتاجية، تتعالى مطالب الشارع بضرورة خروج العراق عن الهيمنة الايرانية في قطاع الطاقة ، تفاجأ الشارع بالتصريحات المخيبة للامال والتي ادلى بها وزير الكهرباء وكالة عادل كريم مؤخرا .. عندما قال “تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تزويد العراق بخمسين مليون متر مكعب يومياً من الغاز”، مبينا أن “العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني بين( 5- 10) سنوات، والأمر يعتمد على إيجاد البدائل المطلوبة لتقليل عدد السنوات”.مؤكدا إلى أنها ( اي ايران) “تستطيع في هذا الفصل توفير الكميات التي يطلبها العراق”.وتابع أن “إيران تزودنا الآن بين (35- 38 )، مليون مترمكعب يومياً من الغاز”، مؤكدا “العراق مدين لإيران بمبلغ 1.692 مليار دولار عن مستحقات الغاز”.وأنه في “سنة 2020 لم يدفع العراق أي أموال للجانب الإيراني، الذي طالب نحو مليار و750 ألف دولار، مشيرا إلى أن كل الأموال التي يفترض أن تدفع للجانب الإيراني محجوزة لدى مصرف TBI (المصرف العراقي للتجارة)”هذه الحالة ستكون مبرر لجانب الايراني للتلاعب بامدادات الغاز.كما يرى البعض.

أن ما يزيد من حيرة المواطن وتسأله عن توقيات أستخدام ورقة الديون للضغط بأتجاه معاقبتة والضغط عليه، في اقسى الظروف الجوية حرارة، يكشف عن ايران تفكر بمصالحها على مصالح حلفاءها من السياسيين العراقيين وعلى مصالح الشعب العراقي وهذا مبرر وطنيا في كل العالم ،لكن المنطق يقول يفترض بالجانب الايراني ان لايلجا لهكذا ممارسات والضغط بأتجاه الامعان في الحاق الاذى بالمواطن و يفترض بها وبحكم العلاقة الاستراتيجية التي تربطها مع العراق دينيا اجتماعيا ثقافيا وسياسيا ان لاتستخدم ورقة الغاز كوسية ضغط على الشعب في اثناء الازمات لتولد ازمة اضافية ، فبالتاكيد نقص أنتاج الطاقة الكهربائية لا يتاثر بها الكاظمي ولا بقية الساسيين العراقيين الذين يرتبطون باواصر جيدة من العلاقة مع ايران ، فالضحية هم جل ابناء الشعب.وضمن هذا الإطار فهمت ايران اللعبة جيدا وتعمل ضمن أسترايجية للمحافظة على مصالح شعبها وعلى حساب مصالح اصدقاءها وحلفاءها من العراقيين، فهي تستخدم امدادات الغاز للضغط على الحكومة بحجة ان العراق مدان لها بكثير من الاموال، ومن الجانب الاخرى تمسك بكلتلا يديها لضمان عدم خروج العراق من الهيمنة الايرانية في مضمار الطاقة الكهربائية ،فكلما حاول الخروج عن دائرة تأثيرها تنتفض وتحاول تقديم مزيدا من التسهيلات والتنازلات للجانب العراقي في مجال الطاقة لكن سرعان ما تتخلى عن هذه الالتزامات في اول ازمة تواجهها ضمن اقليمها الجغرافي،يضاف الى ذلك انها تستخدم حلفاؤوها من السياسين للضغط لتعطيل اي اتفاقية ينوي العراق القيام بها لتنويع مصادر الطاقة وكسر الاحتكار الايراني لهذ القطاع الحيوي والمهم .

ان مشكلة الاعتماد على تامين السلع الاساسية والمتعلقة بحياة المواطن مثل قطاع الكهرباء على مصادر خارجية اثبتت فشلها على مدار الاعوام الماضية لانها ترهن البلد وقراره السيادي بيد الغير، والحل يكمن في الاعتماد على الذات في تامين ذلك بما متوفر من مقومات النجاح ولو بشكل جزئي ومرحلي كون مقومات الاكتفاء الذاتي موجدا إلى حد ما في البلد ، فمن ناحية ان محطات التوليد الموجوده حاليا مصصمه على استهلاك الوقود الغازي الوارد من الجانب الايراني، فقد يمكن الاستعاض عنه بالغاز الطبيعي الوطني وكذلك بالنفط ،حيث اشارت احد اللجان البرلمانية المعنية بالطاقة اليوم الاربعاء 1 حزيران إن “العراق يخسر نحو( 3 ) مليارات دولار سنوياً من حرق الغاز المصاحب في حقوله”، اذن كيف سيكون حال الطاقة في البلد لو تم استثمار هذا المورد الحيوي والمهم كبديل عن الغاز الطبيعي الايراني .ان سياسة الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء باتت خيار لابديل عنه ،وافضل دليل على ذلك تجربة اعتماد بلادنا على الغاز الايراني المستورد وضع الشعب رهينة للمساومات السياسية ، ثم جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وكيف اضرت هذه الحرب بامدادات تجهيز الغذاء الى بقية دول العالم مما ينذكر بحدوث مجاعة في بعض الدول ، هذه تجارب يفترض اخذ الدروس منها وهي العمل بكل امكانيات في تفعيل الاستثمارات الداخلية للتقليل جهد الامكان من الاعتماد على اطراف دولية لتامين سلع اساسية..وهكذا يصبح خيار ان يكون صيف هذا العام افضل من صيف السنوات السابقة مجرد ورقة للاستهلاك الداخلي دون ان يتم معالجة المشكلة بعلاج الاكتفاء الذاتي بعيدا عن المصالح الحزبية والفؤوية.