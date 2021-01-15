اول جمعة بلا حظر شامل في الاردن منذ 3 اشهر

اول جمعة بلا حظر شامل في الاردن منذ 3 اشهر

المستقلة /- دخل قرار إلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة حيز التنفيذ بعد اعلان الحكومة الأربعاء عن وقف العمل بقرار حظر التجوّل الشامل اعتبارا من الأسبوع الحالي، مع استمرار قرار العمل بساعات الحظر الليلي المعمول بها حاليا.

وكانت الحكومة قررت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 فرض حظر تجول شامل أيام الجمع من كل أسبوع.

وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، الخميس، البلاغ رقم 20 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع 19، الذي يسمح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع المناطق من الساعة 6 صباحا وحتى 12 منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

وسمح للمسابح الخارجية داخل المنشآت الفندقية والمجمعات السياحية والسكنية بالعمل في الأوقات المحددة لذلك، وتفتح نوادي الفروسية والحدائق العامة بما في ذلك المحال التجارية الموجودة داخلها في الأوقات المحددة من الجهات المختصة، وبما لا يتجاوز الساعة 11 ليلا، وفق البلاغ المنشور في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام البلاغ اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير 2021، وحتى إشعار آخر.