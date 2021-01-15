اول جمعة بلا حظر شامل في الاردن منذ 3 اشهر

الاردن … استبعاد فرض حظر تجول شامل "لمدة طويلة"
موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- دخل قرار إلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة حيز التنفيذ بعد اعلان الحكومة الأربعاء عن وقف العمل بقرار حظر التجوّل الشامل اعتبارا من الأسبوع الحالي، مع استمرار قرار العمل بساعات الحظر الليلي المعمول بها حاليا.

وكانت الحكومة قررت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 فرض حظر تجول شامل أيام الجمع من كل أسبوع.

وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، الخميس، البلاغ رقم 20 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع 19، الذي يسمح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع المناطق من الساعة 6 صباحا وحتى 12 منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

وسمح للمسابح الخارجية داخل المنشآت الفندقية والمجمعات السياحية والسكنية بالعمل في الأوقات المحددة لذلك، وتفتح نوادي الفروسية والحدائق العامة بما في ذلك المحال التجارية الموجودة داخلها في الأوقات المحددة من الجهات المختصة، وبما لا يتجاوز الساعة 11 ليلا، وفق البلاغ المنشور في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام البلاغ اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير 2021، وحتى إشعار آخر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية تعلن عن أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا..فيديو

اخر الاخبار

خطأ تنظيمي “فادح” في كأس العالم لكرة اليد بمصر

اخبار الاردن

مفاجأة..وزير الصحة الأردني : مصابو كورونا 8 أضعاف الإصابات المثبتة

اخر الاخبار

جامعات أمريكية تسحب شهادات فخرية منحتها لترامب

اخر الاخبار

العراق يتقدم بطلب رسمي الى فيسبوك وتويتر من أجل منشورات الحشد الشعبي

اخر الاخبار

غوتيريش يقدم مرشحا جديدا لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الجمعة

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الجمعة

رياضية

كيف علق زيدان على وداع السوبر الإسباني؟

اخر الاخبار

شاهد لحظة دهس شابة تسير في الشارع ترصدها كاميرات المراقبة

اخر الاخبار

وسيم يوسف يدافع عن (البيت الإبراهيمي) بالإمارات

اخر الاخبار

من اوائل الدول.. الأردن تمنح لقاحات كورونا للاجئين

اخبار مصر

شاب يسقط مغشياً عليه ويفارق الحياة قبل ساعة من زفافه

اخر الاخبار

فنان مصري يثير الجدل برسالة لملك الموت

اخر الاخبار

واتساب تطمأن مستخدميها حول الخصوصية بهذه الطرق

اخر الاخبار

قتلى وجرحى جراء زلزال ضرب إندونيسيا

اخر الاخبار

انتاج فيلم يجسد حياة طبيب الغلابة المصري