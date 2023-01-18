اوبك.. انخفاض انتاج العراق من النفط بشكل طفيف

المستقلة/- اعلنت منظمة أوبك، أن إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط ارتفع ليصل الى 28.971 مليون برميل يوميًا خلال كانون الأول الماضي، بارتفاع بلغ مقداره 91 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي بفعل ارتفاع انتاج لدولة نيجيريا وانغولا، فيما انخفض انتاج العراق بشكل طفيف.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، و تابعته المستقلة يوم الأربعاء، فإن “أكبر الزيادات جاء اولا من نيجيريا إذ ارتفع انتاجها النفطي نحو 91 ألف برميل يوميا ليصل الى 1.267 مليون برميل يوميا، يليها أنغولا بزيادة 42 ألف برميل يوميا، يليها ليبيا بزيادة 17 ألف برميل يوميا، تليها فنزويلا بزيادة 13 الف برميل يوميا وايضا إيران بزيادة 9 آلاف برميل يوميا ومن ثم السعودية بزيادة طفيفة بلغت 4 آلاف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “الدول التي انخفض انتاجها جاءت الكويت على رأس المجموعة بانخفاض بلغ 35 ألف برميل يوميا، يليها الكونغو بانخفاض بلغ 18 ألف برميل يوميا ومن ثم الجزائر بانخفاض بلغ 11 الف برميل يوميا والإمارات بانخفاض بلغ 9 آلاف برميل يوميا، فيما انخفض إنتاج العراق بشكل طفيف حيث بلغ 4 آلاف برميل يوميا ليصل انتاجه الى 4.480 ملايين برميل يوميا”.

وحافظت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعات نمو الطلب على النفط في العام الجاري عند مستوى 2.2 مليون برميل يومياً وهو مطابق لتوقعات المنظمة التي أعلنتها الشهر الماضي، حيث تتوقع “أوبك” وصول متوسط الطلب اليومي في 2023 إلى 101.77 مليون برميل يومياً .