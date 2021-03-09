“اهمها المصادقة على قانون الناجيات ” مبادرات يوم المراة العالمي

المستقلة /- سرى جياد/ برعاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تم الاحتفال يوم أمس بيوم المرأة العالمي.

وتمت المصادقة على قانون الناجيات الايزيديات من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد واسع من الحضور على مستوى نائبي رئيس مجلس النواب ورئيس تيار الحكمة وممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

واعلنت رئيسة تجمع البرلمانيات العراقيات الا طالباني اطلاق ثلاثة مشاريع رائدة لدعم المراة العراقية.

وقالت طالباني ” للمستقلة ” اعلنت اليوم في احتفالية يوم المرأة العالمي عن ثلاث مشاريع تدعم المرأة العراقية من الجوانب الانسانية والقانونية والإعلامية،ذاكرة اياها:انشاء صندوق لاعادة تاهيل دار المسنين في بغداد ،وتاسيس مرصد وطني لتشريعات المرأة مع جامعة بغداد،مع انطلاق قناة العراقية للمراة قريبا.