اهالي الاصمعي يتظاهرون ضد احدى الشركات المنفذة لمشروع في المنطقة

المستقلة/- نريمان المالكي /.. تظاهر اهالي منطقة الاصمعي الجديد احدى مناطق مركز محافظة البصرة ، مساء يوم الاثنين 2021/3/15 ، مطالبين الحكومة المحلية بتغيير الشركة المنفذة لمشروع البنى التحتية للمنطقة.

وقال المتظاهرين ان الشركة متلكئة في العمل و لم تنجزه في المدة المقررة مما تسبب بالاضرار في شوارع المنطقة و عرقلة حركة المواطنين .

يذكر ان المشروع قد احيل لتحالف شركتي انهار البصرة و اللؤلؤة البيضاء للمقاولات بتاريخ مباشرة 019/12/26 بمدة انجاز 360 يوم ، و لكن نسبة الانجاز حتى الان لم تتجاوز 58℅ من المشروع.